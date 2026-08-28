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Sotto al Sacro Monte di Varese c’è una storia lunga 600 milioni di anni da scoprire

Venerdì 4 settembre il geologo Giovanni Zaro racconta il passato geologico nascosto sotto la superficie del borgo di Santa Maria del Monte

La via Sacra del Sacro Monte di Varese
Incontri

04 Settembre 2026

Conclusa la pausa estiva, ripartono gli appuntamenti con le Conversazioni al Sacro Monte con un incontro dedicato alla storia geologica del borgo di Santa Maria del Monte a Varese. L’evento è in programma per venerdì 4 settembre alle 17:30 nella sede dell’associazione Amici del Sacro Monte in via del Ceppo 5.

Il geologo Giovanni Zaro ripercorre gli ultimi 600 milioni di anni di storia nascosti nel suolo sottostante il borgo del Sacro Monte di Varese. Processi lunghissimi – e ancora in corso – che hanno contribuito a costruire uno dei luoghi più affascinanti e amati di tutta la provincia di Varese.

La rassegna continua poi venerdì 18 settembre, sempre alle 17:30, con l’ultimo appuntamento in programma: una lezione a cura del docente e scrittore Emidio D’Amato su Epimenio Liberi, vittima delle Fosse Ardeatine.

Organizzato da

28 Agosto 2026
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