Spaccate ai distributori di biglietti nelle stazioni della S3: tre arresti della Polfer, colpi da 300mila euro

Gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno eseguito un’ordinanza applicativa di tre misure cautelari nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili a vario titolo di una serie di furti con spaccata messi a segno in diverse stazioni ferroviarie.

L’indagine, condotta dall’Ufficio di Polizia Giudiziaria Compartimentale e dalla Sottosezione Polfer di Milano Bovisa sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, ha preso in esame sei distinti episodi avvenuti tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025 lungo la tratta S3 (Saronno – Milano Bovisa – Cadorna). Il gruppo utilizzava veicoli di provenienza illecita per fare irruzione all’interno degli scali e sradicare le cassette di sicurezza dei distributori automatici di biglietti tramite attrezzi da scasso. L’impresa ferroviaria ha calcolato un danno complessivo di circa 300.000 euro tra ammanco di contanti e danneggiamenti ai dispositivi self-service.

Determinante per il buon esito delle attività investigative è stata la collaborazione con la Polizia Locale di Caronno Pertusella. Gli accertamenti sul campo hanno permesso di risalire prima all’identità dei due esecutori materiali delle spaccate, due cittadini italiani di 52 e 45 anni, e successivamente di individuare il deposito in cui venivano nascoste le vetture rubate. Contestualmente è stato identificato un terzo uomo di 55 anni, anch’esso italiano, accusato di aver procurato e ricettato i mezzi usati per le irruzioni.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari per i due autori materiali dei furti, mentre per il presunto ricettatore delle auto è scattato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tutte le misure sono state regolarmente eseguite nei confronti dei destinatari.