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Busto Arsizio/Altomilanese

Sporcizia, degrado e barriere architettoniche: la protesta per le condizioni dell’autosilo Facchinetti a Busto Arsizio

Rifiuti, ristagni d'acqua, ascensore guasto da anni e un'auto abbandonata: gli utenti del parcheggio interrato nel centro di Busto Arsizio sollecitano interventi urgenti di pulizia e manutenzione ad Agesp

Sporcizia, degrado e barriere architettoniche all'autosilo Facchinetti a Busto Arsizio

Degrado, accumuli di spazzatura e problemi di accessibilità nel parcheggio interrato “Facchinetti”, la struttura situata nel centro cittadino di Busto Arsizio e gestita da Agesp. A sollevare il caso sono i cittadini e i proprietari dei box e dei posti auto che utilizzano quotidianamente l’autorimessa a pagamento.

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Sporcizia, degrado e barriere architettoniche all'autosilo Facchinetti a Busto Arsizio
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Sporcizia, degrado e barriere architettoniche all'autosilo Facchinetti a Busto Arsizio
Sporcizia, degrado e barriere architettoniche all'autosilo Facchinetti a Busto Arsizio

La situazione risulta particolarmente critica nei piani sotterranei (-2 e -3), dove vengono segnalati ristagni d’acqua sulle pavimentazioni, graffiti sui muri, percorsi pedonali poco curati e la presenza di un’automobile visibilmente abbandonata da tempo e riempita di rifiuti. A questo si aggiungono gravi carenze igieniche riscontrate negli accessi pedonali e il prolungato fuori servizio dell’ascensore, guasto da anni, che crea pesanti disagi alla mobilità e rappresenta una barriera architettonica per le persone con disabilità.

Gli utenti della struttura chiedono chiarezza e interventi risolutivi ad Agesp in merito ai piani di pulizia, manutenzione ordinaria, ripristino dei servizi di risalita e verifica della sicurezza complessiva dell’impianto, auspicando che le segnalazioni inviate trovino finalmente risposte concrete.

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Pubblicato il 29 Agosto 2026
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