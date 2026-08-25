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Sport al Centro torna il 6 settembre e trasforma Saronno in una palestra a cielo aperto

La manifestazione, promossa dall'Amministrazione comunale per far conoscere le numerose discipline e realtà sportive presenti sul territorio, si svolgerà nel pomeriggio tra piazza Libertà, corso Italia e le vie del centro

Saronno - Sport al centro varie

La nuova edizione di Sport al Centro, in programma domenica 6 settembre, trasformerà anche quest’anno Saronno in una grande palestra a cielo aperto con una giornata dedicata a tantissimi sport, alle associazioni e soprattutto ai più giovani.

La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale per far conoscere le numerose discipline e realtà sportive presenti sul territorio, si svolgerà nel pomeriggio tra piazza Libertà, corso Italia e le vie del centro dove a cura delle società sportive saranno allestiti stand, momenti di dimostrazione delle varie discipline e campi prova.

Dal calcio alla danza, passando per il padel

Sono 34 le realtà che hanno aderito all’edizione 2026, rappresentando un panorama estremamente ampio di discipline: dal calcio al basket, dalla pallavolo al rugby, passando per atletica, ciclismo, tennis, pattinaggio, scherma, arti marziali, baseball e softball, danza, tennis tavolo, padel e molte altre attività.

Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni, che dalle 14.30 alle 18.30 potranno cimentarsi gratuitamente nelle diverse discipline. A ciascun giovane partecipante sarà consegnato il tradizionale “Passaportino dello Sport”, da completare provando le varie attività proposte dalle associazioni. Tra le attrazioni dell’edizione 2026 è prevista anche una parete mobile di arrampicata, gestita dal CAI Saronno.

L’obiettivo della manifestazione va però oltre la possibilità di provare uno sport: “Sport al Centro” vuole valorizzare il ruolo educativo e sociale delle società sportive e favorire il rapporto tra associazioni, famiglie, giovani e Amministrazione comunale.

Il riconoscimento agli atleti saronnesi

La giornata si concluderà alle 19 con il momento istituzionale e le premiazioni. Saranno consegnati riconoscimenti agli atleti saronnesi che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, insieme ai gagliardetti destinati alle società partecipanti.

«Sport al Centro rappresenta uno dei momenti più belli per raccontare quanto sia ricco il movimento sportivo della nostra città – sottolinea l’Amministrazione comunale – Vogliamo offrire soprattutto ai più giovani la possibilità di conoscere discipline diverse, incontrare direttamente le società e magari scoprire proprio in questa giornata lo sport che li accompagnerà negli anni della loro crescita».

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 20 settembre.

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Pubblicato il 25 Agosto 2026
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