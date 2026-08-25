Sport al Centro torna il 6 settembre e trasforma Saronno in una palestra a cielo aperto
La manifestazione, promossa dall'Amministrazione comunale per far conoscere le numerose discipline e realtà sportive presenti sul territorio, si svolgerà nel pomeriggio tra piazza Libertà, corso Italia e le vie del centro
La nuova edizione di Sport al Centro, in programma domenica 6 settembre, trasformerà anche quest’anno Saronno in una grande palestra a cielo aperto con una giornata dedicata a tantissimi sport, alle associazioni e soprattutto ai più giovani.
La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale per far conoscere le numerose discipline e realtà sportive presenti sul territorio, si svolgerà nel pomeriggio tra piazza Libertà, corso Italia e le vie del centro dove a cura delle società sportive saranno allestiti stand, momenti di dimostrazione delle varie discipline e campi prova.
Dal calcio alla danza, passando per il padel
Sono 34 le realtà che hanno aderito all’edizione 2026, rappresentando un panorama estremamente ampio di discipline: dal calcio al basket, dalla pallavolo al rugby, passando per atletica, ciclismo, tennis, pattinaggio, scherma, arti marziali, baseball e softball, danza, tennis tavolo, padel e molte altre attività.
Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni, che dalle 14.30 alle 18.30 potranno cimentarsi gratuitamente nelle diverse discipline. A ciascun giovane partecipante sarà consegnato il tradizionale “Passaportino dello Sport”, da completare provando le varie attività proposte dalle associazioni. Tra le attrazioni dell’edizione 2026 è prevista anche una parete mobile di arrampicata, gestita dal CAI Saronno.
L’obiettivo della manifestazione va però oltre la possibilità di provare uno sport: “Sport al Centro” vuole valorizzare il ruolo educativo e sociale delle società sportive e favorire il rapporto tra associazioni, famiglie, giovani e Amministrazione comunale.
Il riconoscimento agli atleti saronnesi
La giornata si concluderà alle 19 con il momento istituzionale e le premiazioni. Saranno consegnati riconoscimenti agli atleti saronnesi che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, insieme ai gagliardetti destinati alle società partecipanti.
«Sport al Centro rappresenta uno dei momenti più belli per raccontare quanto sia ricco il movimento sportivo della nostra città – sottolinea l’Amministrazione comunale – Vogliamo offrire soprattutto ai più giovani la possibilità di conoscere discipline diverse, incontrare direttamente le società e magari scoprire proprio in questa giornata lo sport che li accompagnerà negli anni della loro crescita».
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 20 settembre.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
principe.rosso su Danni, frane ed esondazioni: Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza nazionale per il maltempo
Felice su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
magicg su Quanti aerei atterrano e decollano da Malpensa? Il rumore sulle nostre teste sta diventando un problema
lenny54 su "Moschea" di via Giusti Varese, Galparoli attacca e parla di regalo politico, Palazzo Estense replica: "È lì da 30anni"
Fabrizio Tamborini su Più verde e meno cemento contro il calore: il nuovo PGT prepara Varese alle sfide del clima
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.