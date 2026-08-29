Sport, cultura e comunità: a Varese torna la festa “Casbeno Insieme 2026”

Dall’1 al 6 settembre il rione varesino ospita sei giorni di tornei, mostre, musica e gastronomia nel centenario della nascita del Cardinale Martini

Il quartiere di Casbeno si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di “Casbeno Insieme”, la tradizionale manifestazione organizzata dalla Parrocchia di San Vittore e dalla Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate, con il patrocinio di Comune e Provincia.

Dal 1° al 6 settembre le vie del rione e l’oratorio faranno da cornice a un programma che intreccia appuntamenti agonistici, proposte culturali, momenti di preghiera ed enogastronomia. Il filo conduttore di quest’anno è il tema «Lampada per i miei passi è la Tua parola», scelto per ricordare il centenario della nascita del Cardinale Carlo Maria Martini.

Le prime tre giornate, da martedì 1 a giovedì 3 settembre, saranno aperte dalle sfide serali del Torneo di calcio a 7 in oratorio, accompagnate dall’operatività del “Miniristoratorio”. Il fine settimana vedrà l’estensione della festa alle strade cittadine: venerdì 4 e sabato 5 settembre viale Sant’Antonio, via della Conciliazione, via Montebello e via Milazzo diventeranno un’area pedonale animata da bancarelle di hobbisti e associazioni, mostre d’arte al lavatoio, laboratori creativi per bambini, sfilate di moda dell’ISIS Newton ed esposizioni di auto d’epoca a cura del club VAMS.

Tra le iniziative di prevenzione, venerdì sera farà tappa l’unità mobile “Discobus Varese”, che offrirà test alcolemici gratuiti premiando i guidatori responsabili con buoni da consumare nei punti ristoro. L’offerta sportiva proseguirà sabato 5 con la camminata “A Spasso con Franca” e domenica 6 con il torneo rapido organizzato dalla Società Scacchistica “Esteban Canal”, le finali di calcio e un’esibizione di Rock’n Roll.

Sul fronte culturale e spirituale, l’oratorio ospiterà la mostra “La Chiesa nasce dal sangue dei martiri”, mentre domenica alle 18:00 si terrà la presentazione del libro “Martini da vicino” con Marco Vergottini e il Vicario Episcopale don Franco Gallivanone.

Durante tutto il weekend rimarranno attivi lo street food di quartiere e la cucina centrale del “Ristoratorio”, pronta a servire piatti tipici come polenta e bruscitt, costine e fritto misto anche da asporto.

MOSTRA ITINERANTE MARTIRI UGANDESI

PROGRAMMA TEMATICO CI 2026