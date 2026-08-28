Sport e valori a Cardano al Campo: tutti i successi e i traguardi della stagione 2025-2026
Dai successi internazionali delle arti marziali, scherma e pattinaggio fino alle promozioni nei campionati di squadra: Cardano al Campo traccia un bilancio straordinario per l'ultima annata sportiva
Si chiude con un bilancio estremamente positivo la stagione sportiva 2025-2026 per le realtà di Cardano al Campo, protagoniste su diversi fronti agonistici e nel tessuto sociale cittadino.
Un’annata segnata da importanti affermazioni individuali, promozioni di squadra ed eventi di respiro continentale. Tra i momenti salienti dell’anno evidenziati dall’assessore allo Sport del Comune Elena Mazzucchelli il lavoro svolto dalle singole associazioni del territorio:
Pattinaggio Corsa: la Cardano Skating ha curato l’organizzazione dei Campionati Europei di Pattinaggio Corsa a Cardano al Campo, collezionando inoltre titoli regionali, nazionali ed atleti convocati in azzurro. (nella foto di copertina)
Scherma: Per l’Accademia Scherma Gallaratese spiccano l’argento di Christian Avizzano ai Giochi del Mediterraneo e il quarto titolo regionale consecutivo di Matilde Pirola.
Danza: l’Empathy Dance School ha centrato promozioni e affermazioni regionali; la Daste Dance ha conquistato titoli italiani FIDESM, podi europei IDO e la qualificazione di dieci atlete ai Campionati Italiani.
Powerlifting: la FourFit ASD si è affermata a livello nazionale con i titoli vinti dagli atleti societari, tra cui Roberto Umana, affiancando l’attività agonistica ad iniziative inclusive.
Calcio e Calcio a 5: l’ASD Oratori Cardano B festeggia la promozione dalla Serie C alla Serie B nel calcio a 7; l’A.C. Cardano91 affronterà la sua quarta stagione consecutiva nel campionato nazionale di Serie B di calcio a 5.
Pallavolo: ottimi riscontri educativi e sul campo per la Pallavolo Oratori e per la Volley Network, quest’ultima rafforzata dall’ingresso di Giuseppe Bosetti alla guida del vivaio giovanile.
Tennis e Tiro con l’Arco: il Tennis Club Monterosa ha centrato la qualificazione ai playoff per la promozione in Serie C con la squadra femminile; gli Arcieri Tre Torri hanno confermato l’eccellenza del proprio settore giovanile conquistando titoli regionali e italiani.
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