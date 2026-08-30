Sprint vincente di Tommaso Bessega sul traguardo del GP Plouay

Gabriele chiama, Tommaso risponde. La prima stagione da professionisti per i gemelli Bessega, nati a Milano ma residenti a Samarate, è sempre più felice. Se Gabriele aveva già potuto festeggiare un successo (al giro Magnificent Qunghai in Cina), Tommaso si è tolto la soddisfazione di vincere il GP de Plouay, in Francia.

Una corsa di lignaggio semi-professionistico (cosiddetta Uci 1.2) ma comunque rilevante e interpretata al meglio sia dal giovane varesotto sia dalla sua squadra, la Polti-VisitMalta diretta da Ivan Basso che partiva con i favori del pronostico. Già nel 2025 infatti, il team basato nella nostra provincia si era imposto in volata: allora toccò a Giovanni Lonardi, ora a Tommaso Bessega che ha usufruito di un ottimo lavoro del team.

Prima è entrato in azione Francisco Muñoz che ha ricucito sugli ultimi tentativi di fuga, poi è stato Dario Igor Belletta a pilotare nel modo migliore Bessega sul rettilineo di arrivo. In volata il talento di Samarate ha preceduto cinque corridori francesi: Mahoudo, Rullier, Pierre, Baran e Poulouin.

«Sono davvero contentissimo per il gran gioco di squadra che abbiamo messo in atto dall’inizio alla fine – le parole di un raggiante Bessega al traguardo – e per la mia prima vittoria da professionista. Quando si corre così, l’esito può essere solo questo».