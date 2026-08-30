Sprint vincente di Tommaso Bessega sul traguardo del GP Plouay
Il giovane di Samarate regala un bel successo in terra di Francia alla Polti VisitMalta e "pareggia" il conto con il gemello Gabriele, vincente a luglio in Cina
Gabriele chiama, Tommaso risponde. La prima stagione da professionisti per i gemelli Bessega, nati a Milano ma residenti a Samarate, è sempre più felice. Se Gabriele aveva già potuto festeggiare un successo (al giro Magnificent Qunghai in Cina), Tommaso si è tolto la soddisfazione di vincere il GP de Plouay, in Francia.
Una corsa di lignaggio semi-professionistico (cosiddetta Uci 1.2) ma comunque rilevante e interpretata al meglio sia dal giovane varesotto sia dalla sua squadra, la Polti-VisitMalta diretta da Ivan Basso che partiva con i favori del pronostico. Già nel 2025 infatti, il team basato nella nostra provincia si era imposto in volata: allora toccò a Giovanni Lonardi, ora a Tommaso Bessega che ha usufruito di un ottimo lavoro del team.
Prima è entrato in azione Francisco Muñoz che ha ricucito sugli ultimi tentativi di fuga, poi è stato Dario Igor Belletta a pilotare nel modo migliore Bessega sul rettilineo di arrivo. In volata il talento di Samarate ha preceduto cinque corridori francesi: Mahoudo, Rullier, Pierre, Baran e Poulouin.
«Sono davvero contentissimo per il gran gioco di squadra che abbiamo messo in atto dall’inizio alla fine – le parole di un raggiante Bessega al traguardo – e per la mia prima vittoria da professionista. Quando si corre così, l’esito può essere solo questo».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Felice su Ospedale di Comunità di Somma Lombardo ai privati, Astuti (Pd): "Decisione calata dall’alto, ulteriore colpo alla sanità pubblica"
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.