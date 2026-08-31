“Stay Beer” a Venegono Superiore: due giorni di festa per sostenere la ricerca sul diabete

Venerdì 18 e sabato 19 settembre il Parco Pratone ospiterà piatti tipici e intrattenimento con l’iniziativa benefica promossa da Diabetik per la ricerca scientifica

Il Parco Pratone di Venegono Superiore si prepara a ospitare due serate all’insegna del buon cibo, della musica dal vivo e della solidarietà. Venerdì 18 e sabato 19 settembre torna la “Festa della Birra – Stay Beer”, un appuntamento pensato per unire il piacere della compagnia e della buona tavola a un obiettivo benefico importante: l’intero ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto alla ricerca di una cura per il diabete di tipo 1.

Gastronomia bavarese e selezione di birre

La manifestazione prenderà il via a partire dalle ore 19.30 con l’apertura degli stand gastronomici. La proposta culinaria vedrà protagonista la tradizione bavarese, affiancata da diverse altre specialità pensate per accontentare tutti i palati. Ad accompagnare i piatti ci sarà un’accurata selezione di birre spillate al momento per l’occasione.

Musica, spettacoli e stand nel parco

Ad animare le due serate nell’area verde di via Pasubio ci saranno i dj set con le esibizioni di Renna e Dusk_beat, che si alterneranno in consolle per proporre la colonna sonora dell’evento. Accanto alla parte dedicata alla ristorazione e all’intrattenimento musicale, gli spazi del parco ospiteranno anche un’esposizione curata da hobbisti locali con i loro lavori artigianali.

Una festa che sostiene la ricerca medica

L’evento è organizzato dall’associazione Diabetik a favore della Fondazione Italiana Diabete (FID). Tutti gli utili raccolti nel corso della due giorni saranno interamente destinati al finanziamento di progetti di ricerca scientifica per contrastare il diabete di tipo 1, trasformando una semplice serata in piazza in un concreto gesto di supporto alla scienza e alla prevenzione.