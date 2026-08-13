Stelle, matite e creatività: a Materia lo sketch diventa un’esperienza da condividere

Un gruppo affiatato di persone attorno a un tavolo, matite e colori alla mano, pronte a sperimentare, osservare e soprattutto a lasciarsi guidare dalla fantasia. È stata una serata all’insegna della creatività quella di giovedì 13 agosto a Materia Spazio Libero, dove l’appuntamento “Aperi-Sketch” ha trasformato il disegno in un’occasione di incontro e condivisione.

Il format mette insieme due elementi apparentemente semplici, ma capaci di creare una particolare atmosfera: il piacere di stare insieme davanti a un’apericena e la possibilità di cimentarsi con il disegno, senza la necessità di essere artisti esperti. A guidare i partecipanti è stata l’illustratrice Tiziana Rizza, che ha accompagnato il gruppo nella scoperta di tecniche e modalità diverse per avvicinarsi al disegno.

Il tema scelto per la serata non poteva essere più adatto al periodo dell’anno: le stelle. Un omaggio al cielo di agosto e, in particolare, alla vicinanza con le notti più favorevoli per osservare le Perseidi, lo spettacolare sciame meteorico che ogni estate richiama gli sguardi verso la volta celeste.

Prima di matite e pennarelli, però, c’è stato spazio per la convivialità. L’apericena ha fatto da introduzione alla serata, con un momento informale pensato per conoscersi e creare quella dimensione rilassata che è parte integrante dello spirito di “Aperi-Sketch”. Poi il tavolo si è trasformato in un piccolo laboratorio creativo.

Sotto la guida di Rizza, i partecipanti hanno potuto sperimentare, provare combinazioni e soluzioni grafiche differenti, confrontandosi con il tema delle stelle attraverso il proprio tratto personale. Nessuna gara e nessun risultato da raggiungere a tutti i costi: il senso dell’incontro è stato piuttosto quello di scoprire nuove possibilità, trovare nel disegno un linguaggio personale.

Il cielo stellato è diventato così un punto di partenza per esercizi e interpretazioni diverse. Le stelle, infatti, possono essere osservate, immaginate, stilizzate o trasformate in elementi narrativi: ciascun partecipante ha potuto seguire la propria sensibilità, lasciandosi guidare dalle indicazioni dell’illustratrice.

Un modo, anche, per guardare con occhi diversi qualcosa che in queste sere d’agosto appartiene all’esperienza di molti: alzare lo sguardo verso il cielo alla ricerca di una scia luminosa. E proprio mentre le Perseidi invitano a osservare la notte, a Materia la stessa meraviglia è stata trasferita sulla carta.

La serata di “Aperi-Sketch” ha così confermato la vocazione di Materia Spazio Libero come luogo nel quale esperienze diverse possono incontrarsi: cultura, socialità, sperimentazione e creatività, davanti a un aperitivo e attorno a un tavolo, con la libertà di imparare qualcosa di nuovo semplicemente provando a disegnare.