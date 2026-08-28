Stelle mondiali e campioni olimpici a Bellinzona per l’edizione 2026 del GalAthletics

Il grande appuntamento con l’atletica leggera internazionale è pronto ad accendere lo stadio Comunale di Bellinzona. Domenica prende il via l’edizione 2026 del meeting GalAthletics, un evento da record che vanta un cast d’eccezione: ben 194 medaglie internazionali complessive, tra cui 68 ori tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, e la presenza di 21 atleti saliti sul podio agli ultimi campionati europei di Birmingham.

I primatisti mondiali e le stelle del campo

Il livello tecnico della manifestazione si annuncia straordinario con la presenza di due detentori di record del mondo. Nel lancio del disco maschile gli occhi saranno tutti puntati su Mykolas Alekna, numero uno mondiale della specialità grazie al suo primato di 75,56 metri, che si sfiderà in pedana con campioni del calibro di Daniel Ståhl e Roje Stona. Nei 110 metri ostacoli maschili sarà invece ai blocchi di partenza il primatista mondiale Ja’Kobe Tharp, capace di fermare il cronometro a 12″75 lo scorso giugno, affiancato da rivali di spessore come Jamar Marshall e Tatsuki Abe.

Salti e mezzofondo da brividi

Il salto con l’asta femminile regalerà agli appassionati un podio d’eccezione, accogliendo per la prima volta a Bellinzona l’intera tripletta del Weltklasse Zürich: la campionessa europea Angelica Moser gareggerà con la statunitense Hana Moll e con Sandi Morris. Nel salto in alto maschile si preannuncia uno scontro ai vertici tra lo statunitense JuVaughn Harrison, leader mondiale dell’anno con 2.35 metri, e l’ucraino Oleh Doroshchuk.

Per il mezzofondo femminile si preannuncia una gara attesissima nei 1500 metri con l’azzurra Nadia Battocletti (leggi qui), campionessa del mondo indoor nei 3000 metri e pluri-campionessa europea, che cercherà di centrare il record italiano sfidando la leggenda britannica Laura Muir. Negli 800 metri donne farà il suo ritorno la stella svizzera Audrey Werro, detentrice del miglior tempo mondiale stagionale con 1’53″70, mentre nel disco femminile sarà protagonista la campionessa europea Jorinde van Klinken.

La grande velocità e i beniamini di casa

Nei 100 metri maschili si respirerà un’atmosfera da Diamond League con il nigeriano Kayinsola Ajayi, capace di correre due volte in 9″84 in stagione, affiancato da velocisti dal calibro di Ferdinand Omanyala, Akani Simbine, Ronnie Baker, Ackeem Blake e il campione europeo Romell Glave. Nei 400 metri uomini correrà il campione mondiale indoor Christopher Morales insieme al ticinese Ricky Petrucciani e al campione elvetico Lionel Spitz.

Per la velocità al femminile, nei 100 metri ostacoli sarà in gara la prima atleta svizzera campionessa mondiale di Tokyo 2025, mentre nei 100 metri piani tornerà al Comunale dopo cinque anni la beniamina di casa Ajla Del Ponte. Insieme a lei correranno le compagne di staffetta argenti europei, Mujinga Kambundji e l’azzurra Zaynab Dosso, campionessa mondiale indoor.

Informazioni per i tifosi, trasporti e orari

Per quanto riguarda l’accesso allo stadio, le tribune sono già esaurite ma restano disponibili i biglietti per gli spalti, che consentono di seguire le sfide a poca distanza dal campo. Gli organizzatori raccomandano l’acquisto online: il titolo d’ingresso del GalAthletics garantisce infatti la gratuità sui trasporti pubblici della Comunità Tariffale Arcobaleno in tutto il Ticino e nel Moesano per raggiungere e lasciare l’impianto.

Le casse dello stadio apriranno comunque domenica alle 16.00, in contemporanea con l’inaugurazione del Villaggio esterno animato da griglie, food truck e intrattenimento prima e dopo le competizioni. Il programma della giornata vedrà l’inizio del Pre Meeting alle ore 17.00, mentre il Meeting internazionale scatterà ufficialmente alle 18.10. Tutti i dettagli e i biglietti sono reperibili sul sito galathletics.ch.