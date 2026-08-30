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Summer Run: in 575 atleti alla partenza all Centro Commerciale di Rescaldina

I runner, carichi dopo la pausa estiva, hanno dato battaglia lungo un percorso ricco di novità e cambi di direzione. Doppiato il numero della prima edizione.

Summer Run: in 575 atleti alla partenza al Centro Commerciale Spazio Conad di Rescaldina

Cielo azzurro sopra il centro commerciale Spazio Conad di Rescaldina e record di pettorali per una Summer Run che supera le attese. Sono 575 i partenti, doppiato il numero della prima edizione.

I runner, carichi dopo la pausa estiva, hanno dato battaglia lungo un percorso ricco di novità e cambi di direzione, nella 16 e nella 10 chilometri Fidal, oltre che sulle medesime distanze “non competitive”.

E la gioia di tutti i partecipanti, e in particolare delle tante famiglie della Family Run, hanno sancito il successo della corsa più originale del circuito Running People organizzato da Sport Più. «Oggi – domenica 30 agosto – abbiamo avuto la conferma che questa corsa piace agli appassionati, ma anche alle persone che vogliono vivere uno spazio commerciale in maniera diversa e all’insegna dei valori dello sport», ha spiegato Stefano Colombo, presidente di Sport Più.

Scommessa vinta, «perché quando abbiamo deciso di organizzare questa gara avevamo tanto entusiasmo e qualche timore – hanno dichiarato Giuseppe Zavaglia di Spazio Conad e Simone Rao, direttore della galleria commerciale – invece la voglia di correre della gente ci ha fatto capire che questa è la strada giusta. Siamo particolarmente soddisfatti dell’ottima riuscita della 16 km, un format che piace ai runner in preparazione delle mezze d’autunno e che permette a noi organizzatori di unire il Centro commerciale con la città, collegando ed integrando territori e persone».

Presenti alla manifestazione anche Gianluca Crugnola, assessore allo Sport di Rescaldina, e Alessandro Provini, vicesindaco di Cerro Maggiore. «L’unica pecca è che questa manifestazione è annuale – hanno dichiarato i due rappresentanti delle istituzioni che hanno patrocinato la Summer Run – Vedere gli spazi di un centro commerciale vissuti in questo modo da atleti e famiglie è un’immagine stupenda che supera anche i piccoli intoppi. La Summer Run è un’iniziativa pensata per riunire le comunità e che tra gli organizzatori della corsa ci siano anche il Centro Commerciale Spazio Conad, oltre alle aziende di questo territorio, è davvero un segnale importante. Per questo la soddisfazione delle nostre amministrazioni è davvero grande».

E ora un paio di settimane per mettere a punto la preparazione in vista del prossimo appuntamento di Running People, ovvero la GallaRunTen a Gallarate, in calendario domenica 13 settembre con partenza dallo stadio Atleti Azzurri d’Italia.

Ordini d’arrivo

Uomini 10 KM: Lorenzo Barbieri (Atletica V.C.A. Milano); Michele Barbieri (Runner Varese); Marco Lanzanova (G.A.P. Saronno).

Donne 10 KM: Vittoria Di Dato (N.Atl. Varese); Tiziana Frasson (ASD Bumbasina Run); Erika Pecnich (Azzurra Garbagnatese).

Uomini 16 KM: Francesco Bellavia (G.S. Bernatese); Sandro Cavallaro (Cus Insubria Varese); Stefano Tettamanti (Azzurra Garbagnatese).

Donne 16 KM: Laura Brenna (ASD DK Runners); Mara Galvani (Azzurra Garbagnatese); Caterina Bigoni (Run Card).

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Valeria Arini
valeria.arini@legnanonews.com
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Pubblicato il 30 Agosto 2026
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