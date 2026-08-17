“Tanabata: la festa delle stelle innamorate”: picnic sotto le stelle al Centro Didattico di Tradate

Il Tanabata è il festival giapponese “delle stelle innamorate”, fatto di colori, decorazioni e desideri! Una serata alla scoperta di miti e leggende d’oriente ammirando stelle e costellazioni ad occhio nudo o con i telescopi del Centro Didattico

Appuntamento da godersi seduti in un prato degustando un rilassante picnic e a seguire osservazione astronomica

PROGRAMMA DELLA SERATA:

Dopo aver preparato il vostro telo con le prelibatezze che avete portato per l’occasione, potrete partecipare a:

1. Approfondimento scientifico: “Tanabata: la festa delle stelle”

Il Tanabata è il festival giapponese “delle stelle innamorate”, fatto di colori, decorazioni e desideri! Una serata alla scoperta di miti e leggende d’oriente ammirando stelle e costellazioni ad occhio nudo o con i telescopi del Centro Didattico.

2. Osservazione astronomica: Osserviamo il cielo con i più moderni telescopi.

(In caso di maltempo, l’osservazione sarà sostituita da una visita guidata all’Osservatorio Astronomico).

INFO UTILI:

⌚ Orari: Apertura cancelli h 20.30 | Inizio attività h 21.00 (Termine h 23.00).

Cosa portare: Un telo per sdraiarti nel prato, Il cestino da picnic colmo delle leccornie che hai preparato e un antizanzare.

Quota: €15 Adulti | €10 (4-18 anni) | Gratis (0-4 anni) (Prenotazione online obbligatoria).

La serata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.