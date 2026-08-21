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TARI 2026 a Besano: esenzione totale per le nuove attività e tagli alle famiglie con ISEE basso

La delibera approvata dal Consiglio Comunale fissa le scadenze al 10 settembre e al 10 dicembre. I primi due anni di tassa azzerati per chi apre un negozio o laboratorio in paese. Sconto del 12% per le utenze commerciali e iniziative in arrivo per contrastare il calo della differenziata.

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Nuove agevolazioni economiche per le imprese, sostegno alle fasce sociali più deboli e un piano per rilanciare la raccolta differenziata. Sono le novità principali legate alle tariffe e alle modifiche al regolamento TARI 2026 approvate dal Consiglio Comunale di Besano.

Per quanto riguarda i pagamenti, l’amministrazione ha fissato le scadenze delle due rate al 10 settembre e al 10 dicembre 2026, evitando la notifica degli avvisi nel mese di agosto.

Le novità per commercianti, artigiani e famiglie

Zero TARI per le nuove aperture: commercianti e artigiani che sceglieranno di avviare una nuova attività o laboratorio nel territorio comunale saranno esenti dal pagamento della tassa sui rifiuti per i primi due anni.

Taglio per i negozi esistenti: per tutte le attività commerciali già operative è prevista una riduzione della TARI di circa il 12%.

Esenzioni e riduzioni ISEE: diventa permanente la misura di sostegno per i redditi bassi. È prevista una riduzione del 75% per le famiglie con ISEE fino a 9.530 euro e del 25% per la fascia compresa tra 9.530 e 12.000 euro. L’agevolazione comunale si somma al bonus TARI statale.

Controlli e iscrizioni al ruolo

Sul fronte della gestione dei rifiuti, l’amministrazione ha evidenziato una flessione nella percentuale di raccolta differenziata rispetto al biennio 2020-2021, fattore che ha generato un aumento dei costi generali di smaltimento. Per questo motivo, in collaborazione con il gestore Econord, verranno promosse campagne di sensibilizzazione e controlli mirati per sanzionare i conferimenti errati.

Il Comune ricorda inoltre ai cittadini l’obbligo di iscrizione al ruolo TARI in caso di cambio residenza o di variazioni delle metrature dell’immobile (compresa l’aggiunta di pertinenze come i garage), per evitare l’applicazione di sanzioni. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tributi via email (tributi@comune.besano.va.it) o negli orari di apertura al pubblico.

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Pubblicato il 21 Agosto 2026
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