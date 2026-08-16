Temporali in arrivo con raffiche di vento fino a 90 km/h: allerta gialla della Protezione civile

Cambia il tempo sulla Lombardia dopo la lunga ondata di caldo e siccità. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali: tra il pomeriggio e la serata di domenica 16 agosto e la giornata di lunedì 17 sono infatti attesi fenomeni temporaleschi che potranno risultare localmente anche di forte intensità.

Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, l’alta pressione africana che ha dominato le ultime settimane sta iniziando a indebolirsi. Tra la serata di domenica e lunedì una modesta perturbazione atlantica favorirà la formazione di temporali, prima dell’ingresso di correnti da nord-ovest più secche e leggermente meno calde.

Allerta per tutta la giornata di lunedì 17 agosto

In Lombardia rovesci e temporali sparsi potranno svilupparsi nel pomeriggio e in serata a partire dai rilievi, interessando successivamente anche parte della pianura.

Localmente i fenomeni potranno raggiungere intensità moderata o forte ed essere accompagnati da raffiche di vento tra 70 e 90 chilometri orari, piogge intense con accumuli che potrebbero raggiungere 50-80 millimetri e grandine di piccole o medie dimensioni.

L’instabilità proseguirà nella giornata di lunedì 17 agosto, quando è previsto il passaggio di rovesci e temporali sparsi da nord verso sud soprattutto nel pomeriggio e in serata. Non vengono comunque esclusi fenomeni locali già durante la notte e nelle ore del mattino.

Anche lunedì i temporali più intensi potranno essere accompagnati da raffiche tra 70 e 90 chilometri orari, grandine di piccole o medie dimensioni e accumuli di pioggia localmente compresi tra 30 e 50 millimetri.

È previsto inoltre un rinforzo del vento da nord su Alpi e Prealpi, con possibili raffiche tra 40 e 60 chilometri orari anche al di sotto dei 1.500 metri di quota, nelle valli maggiormente esposte e, per brevi periodi, sull’alta pianura occidentale.

La Protezione civile sottolinea tuttavia l’elevata incertezza sulla localizzazione e sull’intensità dei temporali. La probabilità maggiore di fenomeni intensi riguarda le zone interessate dal codice giallo, ma temporali locali anche forti non possono essere esclusi nel resto della Lombardia.

Verso la fine della fase anticiclonica

Il peggioramento dei prossimi giorni dovrebbe rappresentare il primo segnale di un cambiamento più significativo della circolazione atmosferica. Dopo il passaggio temporalesco, sono infatti attese correnti più secche e un po’ meno calde da nord-ovest.

La svolta più marcata potrebbe arrivare giovedì, quando la formazione di un profondo vortice depressionario sulle Isole Britanniche dovrebbe mettere definitivamente fine alla fase anticiclonica, favorendo l’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche e un conseguente calo delle temperature.