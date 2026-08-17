Terminati i lavori per oltre un milione di euro nelle scuole di Ferno

I lavori di efficientamento energetico alla scuola secondaria Benedetto Croce di Ferno sono finiti. Con il completamento del cappotto termico e la tinteggiatura delle facciate esterne, la struttura di via Marco Polo chiude un percorso di riqualificazione iniziato lo scorso anno con il rifacimento dei servizi igienici.

I cantieri hanno interessato contemporaneamente anche la scuola primaria Monsignor Bonetta, con interventi di imbiancatura, sostituzione degli infissi, rifacimento dei servizi, riqualificazione delle facciate con isolamento termico e la realizzazione di due murales. L’investimento totale per l’insieme delle opere realizzate sugli immobili scolastici supera il milione e mezzo di euro.

«Con la riconsegna e la chiusura dei lavori della scuola secondaria di via Marco Polo abbiamo raggiunto un obiettivo per noi particolarmente importante: restituire al paese e alla nostra comunità edifici scolastici completamente rinnovati, moderni e all’avanguardia, anche sotto il profilo dell’efficienza energetica. Le scuole sono il luogo nel quale i nostri ragazzi crescono, studiano e si formano. È lì che trascorrono una parte importante della loro giornata e per questo è fondamentale che possano vivere ambienti confortevoli, funzionali, sicuri e anche belli dal punto di vista estetico. Vogliamo che possano sentirli come una seconda casa, un luogo nel quale stare bene e nel quale sia piacevole imparare, incontrarsi e crescere» dichiara il sindaco di Ferno Sarah Foti, titolare delle deleghe a Opere Pubbliche, Cultura e Pubblica Istruzione.

Il piano di ristrutturazione del patrimonio comunale riguarda anche la struttura dell’asilo nido, dove si sta ultimando il rinnovo delle facciate. L’immobile, oggi gestito dalla Cooperativa Logos, ha visto la riorganizzazione degli spazi esterni, dei colori e dei giochi in linea con il metodo di ispirazione montessoriana introdotto dagli educatori.

Per contrastare le alte temperature dei mesi scorsi l’edificio è stato dotato di un sistema di climatizzazione provvisoria. L’installazione definitiva del sistema di condizionamento interno si realizzerà durante la prossima chiusura invernale.

«Anche il nido rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione – prosegue il primo cittadino –. Le iscrizioni sono al completo e, nonostante la svolta storica rappresentata dal passaggio da una gestione interna a una gestione esterna, il servizio sta viaggiando a gonfie vele. Questo è stato possibile grazie alla grande sintonia e alla collaborazione che si sono create tra l’Amministrazione comunale e la Cooperativa Logos, che lo scorso anno si è aggiudicata la gestione del nido».