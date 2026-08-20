Terra e Laghi Festival a Zibido San Giacomo con “Vladimir & Olga – Charlatans Circus”

Terra e Laghi Festival trasforma in circo il Comune di Zibido San Giacomo (MI) che ospiterà il 13 settembre alle h 16.00 presso il Museo Salterio con la compagnia Auriga Teatro di Como, portando un mix esplosivo di comicità e interazione con il pubblico nello spettacolo Vladimir & Olga – Charlatans Circus. Di e con Veronica Del Vecchio e Andrea Tettamanti.

Vladimir Vorovich & Madame Olga, eccentrici saltimbanchi e irriverenti ciarlatani, sono pronti a tutto pur di riuscire a vendere la loro ultima invenzione: “Olio 32” l’elisir miracoloso che tutto può e tutto fa. Per dimostrarlo, vi porteranno nel loro circo delle meraviglie dove maghi, giocolieri e persino la donna barbuta vi ammalieranno e stupiranno. Ma sin dall’inizio non tutto andrà come programmato tra fraintendimenti, litigi, miserabili fallimenti e inaspettati successi da cui neppure il pubblico sarà risparmiato! Uno spettacolo tout public provocatorio, popolare, coinvolgente e trasversale. La tradizione del teatro di strada si intreccia con un linguaggio scenico unico, frutto del dialogo e rapporto tra i due protagonisti: Madame Olga, clownessa provocatoria, dalla lingua affilata e dalla risposta sempre pronta, e Vladimir Vorovich, augusto irriverente e naif, capace di sorprendenti fallimenti e inaspettati successi!

Un sentito ringraziamento va a tutta l’Amministrazione comunale di Zibido San Giacomo ed in particolare alla sua Sindaca Sonia Margherita Belloli e all’Assessore alla cultura Giovanni Luigi Navicello per aver scelto uno spettacolo leggero e travolgente indirizzato a tutta la cittadinanza.

Celebriamo 20 anni di storia

Terra e Laghi il Festival teatrale itinerante che attraversa l’area insubrica, celebra quest’anno due decenni di attività con Geografie del possibile, il tema della ventesima edizione che si svolgerà da maggio a novembre.

Vent’anni di teatro diffuso sul territorio, 44 comuni coinvolti, 85 spettacoli distribuiti nell’arco di sette mesi tra maggio e novembre, e un pubblico che nel corso delle edizioni ha sfiorato le 300mila presenze.

«Celebriamo vent’anni di storia, di incontri, condivisioni e forti emozioni. Celebriamo l’arte, il teatro e il territorio che la ospita, un territorio che è al margine, che è confine, che è spesso dormitorio, che è dimenticato – ha spiegato Silvia Priori, direttrice artistica del festival – Terra e Laghi ha trasformato la geografia in una drammaturgia in cui i confini non sono barriere ma possibilità, in cui le distanze diventano incontro. Nei confini si impara a guardare oltre. Nelle periferie si custodisce il bisogno più urgente di comunità. Nei luoghi dimenticati si accende la scintilla del possibile».

Da dieci comuni a una rete internazionale

Il festival, che coinvolge comuni della Lombardia, del Piemonte, del Canton Ticino e della Macroregione alpina, si distingue per la capacità di tessere una rete capillare tra amministrazioni locali, istituzioni e associazioni culturali, portando spettacoli anche nei borghi più piccoli del territorio. Nato come progetto tra dieci comuni dell’Insubria, è oggi un network internazionale che coinvolge oltre cento enti pubblici e privati.

L’orgoglio di Regione Lombardia

«Siete riusciti in questi vent’anni a creare una rete importante che ha coinvolto comuni, reti istituzionali e associazioni non solo in Lombardia ma anche in Svizzera e in altri territori europei – ha detto Francesca Caruso, definendo il Festival – uno dei festival più estesi e significativi dell’area alpina. Un motivo di orgoglio e valorizzazione della nostra terra che ha raggiunto un numero importante di spettatori, quasi 300mila».

La cultura non è un lusso

“La cultura non è un lusso, né un ornamento, ma una necessità – sostiene Silvia Priori – che andrebbe insegnata nelle scuole alla pari della matematica.”

Fondamentale per il festival il sostegno delle istituzioni: Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Regio Insubrica, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto, oltre ai 39 Comuni dell’Insubria e ai 5 Comuni della Macroregione Alpina. Un riconoscimento particolare va a Teatro Blu, che dal 2021 è una delle poche compagnie lombarde riconosciute dal Ministero come Impresa di produzione teatrale nel campo della ricerca e dell’innovazione.