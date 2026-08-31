Terza e ultima giornata del Laveno End of Summer Festival: tra emozione, lacrime e un finale da ricordare

La terza giornata del Laveno End of Summer Festival si è aperta sotto il sole cocente già alle 9 del mattino, con i primi volontari e la produzione al lavoro per rimettere in ordine il Parco dopo la seconda serata, allestire il backstage per gli artisti della domenica e avviare i primi sound check insieme a tecnici e stage manager.

Galleria fotografica La terza e ultima giornata del Laveno End of Summer Festival 2026 4 di 12

Una mattinata tra famiglie, sound check e interviste

Le attività della giornata sono partite con Pompieropoli, un percorso pensato per i più piccoli, organizzato insieme ai pompieri del Comune di Laveno Mombello.

Pompieropoli, foto di Sara Dhana

Verso le 10 hanno iniziato ad arrivare, scaglionati in base agli orari, gli artisti per i sound check. Nello stesso momento si è radunato nel backstage tutto il team comunicazione e media, che ha dato il via alle interviste dirette curate dall’ufficio stampa di NOIse, in collaborazione con il podcast Underdogs di Giuseppe Vassallo, Davide Luiselli, Leonardo Pacenti e Paolo Righi (una produzione di Never Was Factory e Associazione S.M.Art APS).

Nel frattempo il parco si è progressivamente riempito delle iconiche magliette fucsia con la volpe, simbolo di questa edizione, indossate con orgoglio da tutti i volontari.

Sono anche iniziate le attività sportive, come gli scambi di padel organizzati dallo stand del Cila e il torneo di beach volley curato dal Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello.

Torneo di beach volley, foto di Eleonora Prencis

A prendersi cura di tutti ci ha pensato come sempre Oscar Marella di FOCUS, che ha cucinato per l’intera mattinata per garantire il pranzo a tutto il team alle 13.30, attento alle esigenze alimentari di ciascuno e prezioso punto di riferimento per i volontari.

Le esibizioni: dal rap all’indie pop, un cambio di atmosfera

Grazie a questa organizzazione, tutto è stato pronto per le 18, orario di inizio delle esibizioni, affiancate dagli stand dei panini e dei panzerotti degli Amici del Panzerock e da quello di cibo e bevande del Ku Club.

Le esibizioni della domenica sera hanno portato un’ondata di emozioni diversa rispetto alla serata precedente: l’energia diretta del rap ha lasciato spazio a un’atmosfera più intima, con un pubblico più raccolto e un genere musicale spostato verso l’indie pop.

Foto di Federico Riva

Ad aprire è stata Jaen, vincitrice — insieme ai Malaffari — del contest del Laveno End of Summer Festival, con un sound sperimentale di stampo techno-elettronico. È stata poi la volta di Eva, giovane cantante emergente capace di regalare al pubblico un momento di connessione autentica, tra introspezione e natura: prima di salire sul palco si è lasciata andare a qualche lacrima di emozione.

Jaen, foto di Alessio Picarella

Eva, foto si Simone Crespi

Sul palco è salito poi Blu, cantante emergente seguito dal management di Volpi e già affermato nella scena milanese, che si è fatto apprezzare dal pubblico dell’End of.

I big della serata

Blu, foto di Alessio Picarella

Con il tramonto è arrivato il momento dei nomi più attesi. Lil Jolie ha accompagnato le ore del tramonto con la sua musica e la sua originalità, costruendo con il pubblico un legame che gli artisti successivi hanno saputo mantenere vivo fino alla fine della serata.

Lil Jolie, foto di Alessio Picarella

È stata poi la volta di Volpi, artista di riferimento della scena pop alternativa, che con la sua chitarra e i suoi musicisti ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico, portando sotto il palco un’onda di energia e partecipazione.

Volpi, foto di Alessio Picarella

A seguire, la riapparizione sul palco — dopo mesi di assenza — di Luca Re, che in questo festival ha curato anche la direzione artistica di tutte le serate e la direzione di produzione delle prime due. Con la sua musica, i suoi testi e il suo rapporto intimo e inconfondibile con il pubblico, ha regalato uno dei momenti più emozionanti della serata. In prima fila, la nonna Angela, la sua prima fan. In sottofondo, le parole registrate della madre: «Luca, ricordati sempre perché fai musica». Parole che forse dovrebbero ricordare a tutti noi il senso di ciò che facciamo, e il motivo per continuare a farlo.

Luca Re, foto di Eleonora Prencis

A chiudere le esibizioni è stata Sissi, che con la sua energia giovane e leggerezza ha fatto cantare tutti, regalando al pubblico un momento di grande felicità grazie alla sua dolcezza e alla sua bravura.

Il gran finale

Sissi, foto di Alessio Picarella

La serata — e con essa l’intero festival — si è chiusa con il dj set di Longo, che ha chiamato sul palco a ballare insieme a lui tutti i volontari del festival: un gesto che ha raccontato bene i legami umani che nascono nell’organizzazione di un evento come questo, tra artisti e ragazzi dello staff.

Longo, foto di Federico Riva

Subito dopo, volontari e produzione si sono messi al lavoro velocissimi per rimettere in ordine il parco e smontare l’impianto audio, prima di concedersi un meritato momento di festa insieme agli Amici del Panzerock. Un po’ di festeggiamenti prima della pulizia definitiva, avvenuta la mattina di lunedì.

Si può dire che il Laveno End of Summer Festival, quest’anno, abbia davvero “spaccato”.

Foto di Alessio Picarella