Varese News

Econews

“Ticino-Lago Maggiore, i superpoteri di un sistema fragile”: una mostra racconta la biodiversità

L’esposizione fotografica di Marco Tessaro sarà inaugurata domenica 13 settembre al Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese. Immagini e frame video raccontano la ricchezza e la fragilità del sistema naturale tra il Ticino e il Lago Maggiore

parco del ticino - fotografo Marco Tessaro

La straordinaria biodiversità che lega il Ticino al Lago Maggiore, ma anche la fragilità di un ambiente sottoposto alla pressione delle attività umane, è al centro della mostra fotografica “Ticino-Lago Maggiore. I superpoteri di un sistema fragile” di Marco Tessaro.

L’esposizione sarà inaugurata domenica 13 settembre alle 16 al Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese, nell’ambito del programma culturale “Proteggiamo la natura con la cultura” promosso dall’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Il percorso fotografico racconta un sistema naturale che costituisce un vero e proprio corridoio ecologico tra la regione mediterranea e quella alpina, attraversato e abitato da migliaia di specie. Il filo conduttore è l’acqua, capace di creare lungo il suo percorso ambienti differenti ma profondamente interconnessi.

La mostra è composta da frame video estratti da riprese in alta definizione e raccoglie immagini realizzate da Tessaro durante alcuni progetti di conservazione ambientale seguiti negli ultimi anni come documentarista. L’obiettivo è mostrare sia la ricchezza di questi ecosistemi sia gli effetti che l’intervento dell’uomo può avere sul loro equilibrio.

Fotografo, documentarista e comunicatore ambientale, Marco Tessaro collabora da oltre vent’anni con parchi, associazioni, università e istituti di ricerca. Il suo documentario “La natura dell’acqua”, realizzato nell’ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera “PARCHIVERBANOTICINO”, ha ricevuto il premio Ezio Monti al 38° Sondrio Festival.

“Ticino-Lago Maggiore. I superpoteri di un sistema fragile” sarà visitabile fino al 4 ottobre, tutte le domeniche dalle 14.30 alle 18.30, negli orari di apertura al pubblico del Mulino Vecchio.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.