“Ticino-Lago Maggiore, i superpoteri di un sistema fragile”: una mostra racconta la biodiversità
L’esposizione fotografica di Marco Tessaro sarà inaugurata domenica 13 settembre al Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese. Immagini e frame video raccontano la ricchezza e la fragilità del sistema naturale tra il Ticino e il Lago Maggiore
La straordinaria biodiversità che lega il Ticino al Lago Maggiore, ma anche la fragilità di un ambiente sottoposto alla pressione delle attività umane, è al centro della mostra fotografica “Ticino-Lago Maggiore. I superpoteri di un sistema fragile” di Marco Tessaro.
L’esposizione sarà inaugurata domenica 13 settembre alle 16 al Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese, nell’ambito del programma culturale “Proteggiamo la natura con la cultura” promosso dall’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.
Il percorso fotografico racconta un sistema naturale che costituisce un vero e proprio corridoio ecologico tra la regione mediterranea e quella alpina, attraversato e abitato da migliaia di specie. Il filo conduttore è l’acqua, capace di creare lungo il suo percorso ambienti differenti ma profondamente interconnessi.
La mostra è composta da frame video estratti da riprese in alta definizione e raccoglie immagini realizzate da Tessaro durante alcuni progetti di conservazione ambientale seguiti negli ultimi anni come documentarista. L’obiettivo è mostrare sia la ricchezza di questi ecosistemi sia gli effetti che l’intervento dell’uomo può avere sul loro equilibrio.
Fotografo, documentarista e comunicatore ambientale, Marco Tessaro collabora da oltre vent’anni con parchi, associazioni, università e istituti di ricerca. Il suo documentario “La natura dell’acqua”, realizzato nell’ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera “PARCHIVERBANOTICINO”, ha ricevuto il premio Ezio Monti al 38° Sondrio Festival.
“Ticino-Lago Maggiore. I superpoteri di un sistema fragile” sarà visitabile fino al 4 ottobre, tutte le domeniche dalle 14.30 alle 18.30, negli orari di apertura al pubblico del Mulino Vecchio.
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