Tigelle, musica e animazione: a Coarezza una serata per tutta la famiglia

Tigelle fatte a mano, musica e intrattenimento per i più piccoli: sabato 12 settembre a Coarezza è in programma una serata pensata per tutta la famiglia

Sabato 12 settembre il parco dell’oratorio ospita una serata organizzata dalla Pro loco di Coarezza, con tigelle preparate al momento, specialità gastronomiche, giochi per bambini e musica dagli anni Novanta a oggi.

Tigelle fatte a mano, musica e intrattenimento per i più piccoli: sabato 12 settembre a Coarezza è in programma una serata pensata per tutta la famiglia.

L’appuntamento, organizzato dalla Pro loco di Coarezza con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo, si svolgerà al parco dell’oratorio di via Cristoforo Colombo 1.

A partire dalle 19.30 sarà attivo il servizio ristoro. Protagoniste della serata saranno le tigelle preparate a mano e cotte al momento, servite anche con un tagliere di salumi. Il menù comprenderà inoltre patatine fritte, polenta e zola, polenta con fagioli e salsiccia e, per chiudere con una proposta dolce, tigelle con la Nutella. Sarà presente anche il servizio bar. Spazio anche ai bambini con giochi, animazione e intrattenimento a cura dell’associazione La Casa di Mago Merlino.

La serata proseguirà con l’animazione di un dj e una discoteca all’aperto, sulle note dei successi degli anni Novanta e delle hit più recenti. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@prolococoarezza.it.