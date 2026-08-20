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Torna la “Festa di fine estate” a Villa Castelbarco: cibo, musica e valorizzazione del territorio

L’evento promosso dall’associazione Anni Verdi nel parco panoramico dopo il successo dello scorso anno propone la seconda edizione

Generico 17 Aug 2026
Sagre, Fiere e Feste

20 Settembre 2026

Torna l’appuntamento con la “Festa di fine estate in Villa”, l’iniziativa aperta a tutti che punta a diventare una tradizione annuale per la comunità di Casciago. L’evento è in programma per domenica 20 settembre 2026, con apertura dei cancelli dalle ore 10:30 fino alle 23:00 nella cornice del parco di Villa Castelbarco.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Anni Verdi Casciago” con il patrocinio del Comune, mira a valorizzare le eccellenze del territorio lombardo, coniugando natura, enogastronomia e intrattenimento. La giornata proporrà un’ampia offerta di attività pensata per tutte le fasce d’età:

Area Food & Tipicità: stand dedicati allo street food, accompagnati dai profumi e dai sapori dei prodotti locali del territorio.

Mercatini: spazi riservati agli hobbisti con esposizioni artigianali.

Intrattenimento: musica dal vivo, spettacoli e aree gioco dedicate al divertimento per bambini e famiglie per tutta la durata dell’evento.

Il programma dettagliato della giornata verrà reso noto dagli organizzatori nelle prossime settimane. L’ingresso alla manifestazione all’interno del parco della villa è libero e aperto al pubblico.

20 Agosto 2026
Redazione VareseNews
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