Casciago
Torna la “Festa di fine estate” a Villa Castelbarco: cibo, musica e valorizzazione del territorio
L’evento promosso dall’associazione Anni Verdi nel parco panoramico dopo il successo dello scorso anno propone la seconda edizione
Torna l’appuntamento con la “Festa di fine estate in Villa”, l’iniziativa aperta a tutti che punta a diventare una tradizione annuale per la comunità di Casciago. L’evento è in programma per domenica 20 settembre 2026, con apertura dei cancelli dalle ore 10:30 fino alle 23:00 nella cornice del parco di Villa Castelbarco.
L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Anni Verdi Casciago” con il patrocinio del Comune, mira a valorizzare le eccellenze del territorio lombardo, coniugando natura, enogastronomia e intrattenimento. La giornata proporrà un’ampia offerta di attività pensata per tutte le fasce d’età:
Area Food & Tipicità: stand dedicati allo street food, accompagnati dai profumi e dai sapori dei prodotti locali del territorio.
Mercatini: spazi riservati agli hobbisti con esposizioni artigianali.
Intrattenimento: musica dal vivo, spettacoli e aree gioco dedicate al divertimento per bambini e famiglie per tutta la durata dell’evento.
Il programma dettagliato della giornata verrà reso noto dagli organizzatori nelle prossime settimane. L’ingresso alla manifestazione all’interno del parco della villa è libero e aperto al pubblico.