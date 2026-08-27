Torna la Marathon Gravel della Brianza: quattro parchi e la novità della “città fantasma” di Consonno

Strade bianche, sterrati, sentieri e quattro parchi naturali da attraversare in sella alla bicicletta. Sabato 5 settembre torna la Marathon Gravel della Brianza, manifestazione cicloturistica non competitiva che apre il fine settimana della Marathon Bike della Brianza, in programma domenica 6 settembre.

L’appuntamento è pensato per chi vuole vivere il territorio su due ruote senza l’assillo del cronometro. La partenza da Casatenovo sarà infatti “alla francese”, dalle 8.30 alle 10, per un viaggio attraverso alcuni degli angoli più suggestivi della Brianza, tra paesaggi naturali, strade sterrate e percorsi panoramici.

Quattro parchi nel cuore della Brianza

Il tracciato attraverserà quattro aree verdi del territorio: il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, il Parco Adda Nord, il Parco dei Colli Briantei e il Parco della Valle del Lambro.

Il percorso porterà i partecipanti dai vigneti e dai panorami di Montevecchia fino alle sponde dell’Adda, passando per località e paesaggi che permettono di conoscere la Brianza da una prospettiva diversa. La grande novità dell’edizione 2026 sarà però il passaggio da Consonno, la celebre “città fantasma” sulle colline lecchesi.

La salita verso Consonno

Per chi sceglierà il percorso lungo, dopo i primi 35 chilometri arriverà anche la principale sfida della giornata. Da Olginate prenderà infatti il via la salita verso Consonno: 4,5 chilometri, 399 metri di dislivello positivo e una pendenza media del 10 per cento.

Prima di arrivare alla salita, il tracciato lungo attraverserà il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, passando dalla Cascina Bagaggera e quindi dalle località di Pagnano, Malpaga e Merate. Raggiunto Imbersago, i ciclisti percorreranno la sterrata sulla riva destra dell’Adda fino a Olginate. Superata Consonno, il percorso proseguirà quindi attraverso i paesaggi del Parco dei Colli Briantei e del Parco della Valle del Lambro.

Per chi cerca invece un itinerario più accessibile è previsto il percorso Gravel Corto, lungo 50 chilometri con circa 700 metri di dislivello positivo. Anche questo tracciato condivide la prima parte con il percorso lungo e costeggia l’Adda fino a Brivio, per poi proseguire verso Sartirana e affrontare il finale panoramico sul colle di Montevecchia.

Iscrizioni aperte

La Marathon Gravel della Brianza è una manifestazione cicloturistica senza classifica e senza cronometraggio. La quota di iscrizione è di 15 euro e comprende il frontalino identificativo, la traccia GPX ufficiale del percorso, i ristori lungo il tracciato e quello finale, oltre al Pasta Party con piatto di pasta e birra all’arrivo.

Sono inoltre disponibili docce, spogliatoi e servizi igienici nell’area di partenza e arrivo, insieme a un’area parcheggio non custodita per automobili e camper.

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale della manifestazione, mentre per chi deciderà all’ultimo momento sarà possibile iscriversi anche direttamente a Casatenovo sabato 5 settembre fino alle 9.30, presso la palestra di via Volta, sede logistica dell’evento.

La traccia GPX ufficiale sarà inviata via e-mail agli iscritti a partire dal 4 settembre. Il Pasta Party sarà servito fino alle 15.