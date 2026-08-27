Tornare a studiare da adulti: i corsi di laurea UniPegaso per chi lavora

Riprendere gli studi dopo anni di lavoro, magari con una famiglia da gestire e orari professionali poco flessibili, è una scelta che richiede motivazione ma anche strumenti adeguati. Le università telematiche nascono proprio per rispondere a questa esigenza, e tra gli atenei online italiani l’Università Telematica Pegaso rappresenta una delle realtà più conosciute per chi desidera conseguire una laurea, un master o una specializzazione senza dover interrompere la propria attività lavorativa.

Perché sempre più adulti scelgono di tornare a studiare

Le motivazioni che spingono un adulto a riprendere il percorso universitario sono diverse: la necessità di ottenere un titolo per un avanzamento di carriera, il desiderio di cambiare settore professionale, l’esigenza di una laurea abilitante per determinate professioni, oppure semplicemente la volontà personale di completare un percorso di studi interrotto anni prima. In tutti questi casi, il vincolo principale resta lo stesso: la difficoltà di conciliare lezioni in aula, orari fissi e impegni lavorativi o familiari.

Un ateneo come UniPegaso nasce per superare proprio questo ostacolo, offrendo un modello didattico che si adatta ai tempi dello studente e non il contrario. Tuttavia, per chi torna a studiare dopo anni, la difficoltà non è solo organizzativa: spesso è la scelta stessa del percorso a generare incertezza, tra corsi di laurea, master, percorsi abilitanti e possibilità di riconoscimento di crediti già maturati. È qui che entra in gioco il Polo di Orientamento, un servizio pensato proprio per accompagnare lo studente adulto in questa fase decisionale.

Il Polo di Orientamento: un supporto gratuito prima e durante il percorso

Nel sistema UniPegaso, il Polo di Orientamento è la struttura di riferimento sul territorio a cui uno studente può rivolgersi, gratuitamente, per essere guidato nella scelta del percorso più adatto e nell’intera procedura di iscrizione. Non si tratta di un ufficio amministrativo qualsiasi, ma di un vero e proprio punto di contatto tra lo studente e l’ateneo, con un ruolo di orientamento continuo che accompagna l’iscritto dal primo contatto fino al conseguimento del titolo.

Tra i principali servizi offerti dai Poli di Orientamento rientrano:

Consulenza orientativa personalizzata : un confronto diretto, in presenza o online, per individuare il corso di laurea, il master o il percorso abilitante più coerente con le proprie esperienze pregresse e i propri obiettivi professionali.

: un confronto diretto, in presenza o online, per individuare il corso di laurea, il master o il percorso abilitante più coerente con le proprie esperienze pregresse e i propri obiettivi professionali. Supporto nella procedura di iscrizione : assistenza nella compilazione della domanda, nella raccolta della documentazione e nella gestione degli aspetti burocratici, per evitare errori o rallentamenti.

: assistenza nella compilazione della domanda, nella raccolta della documentazione e nella gestione degli aspetti burocratici, per evitare errori o rallentamenti. Valutazione e riconoscimento dei CFU : analisi gratuita di esami già sostenuti in altri percorsi universitari o di titoli professionali, utile per ridurre la durata complessiva del piano di studi, un aspetto particolarmente rilevante per chi torna a studiare da adulto dopo un percorso interrotto.

: analisi gratuita di esami già sostenuti in altri percorsi universitari o di titoli professionali, utile per ridurre la durata complessiva del piano di studi, un aspetto particolarmente rilevante per chi torna a studiare da adulto dopo un percorso interrotto. Informazioni su rette, rateizzazioni e agevolazioni economiche : chiarimenti sui costi effettivi del percorso scelto e sulle eventuali possibilità di riduzione della retta.

: chiarimenti sui costi effettivi del percorso scelto e sulle eventuali possibilità di riduzione della retta. Accompagnamento durante tutto il percorso: un riferimento stabile anche dopo l’immatricolazione, per la gestione di esami, pratiche amministrative e dubbi sulla piattaforma.

Un elemento da evidenziare è che questo servizio è completamente gratuito e non vincolante: rivolgersi al Polo di Orientamento non comporta alcun costo aggiuntivo rispetto alla retta universitaria, ma rappresenta un’opportunità concreta per affrontare la scelta del percorso con maggiore consapevolezza, evitando di procedere da soli basandosi solo su informazioni trovate online.

Come funziona la didattica a distanza

Il sistema formativo di UniPegaso si basa su una piattaforma e-learning attraverso cui gli studenti possono seguire le videolezioni in qualsiasi momento della giornata, ascoltarle più volte e procedere secondo il proprio ritmo di apprendimento. Non ci sono orari fissi da rispettare per la fruizione dei contenuti, un aspetto che si rivela particolarmente utile per chi lavora full-time, per i turnisti o per chi ha impegni che cambiano di settimana in settimana.

Nonostante la modalità a distanza, il percorso resta strutturato: piano di studi definito, materiale didattico organizzato per moduli, forum e strumenti di interazione con i docenti, oltre al supporto di tutor dedicati che accompagnano lo studente durante l’intero percorso, dall’immatricolazione fino al conseguimento del titolo. Anche su questo fronte il Polo di Orientamento resta un punto di riferimento utile: chi si affaccia per la prima volta a uno studio interamente digitale può avere dubbi pratici sull’uso della piattaforma o sull’organizzazione degli esami, e sapere di poter contare su un supporto gratuito e dedicato rende l’ingresso nel percorso meno dispersivo.

L’offerta dei corsi di laurea

UniPegaso propone corsi di laurea triennale e magistrale distribuiti su diverse aree disciplinari, pensati per rispondere sia a chi si affaccia per la prima volta all’università sia a chi possiede già una laurea e cerca una specializzazione o una seconda formazione. Tra le principali aree di studio si trovano:

Area economica e giuridica : Economia, Scienze politiche e Giurisprudenza, indicate per chi lavora in ambito aziendale, amministrativo o legale e desidera consolidare le proprie competenze con un titolo accademico.

: Economia, Scienze politiche e Giurisprudenza, indicate per chi lavora in ambito aziendale, amministrativo o legale e desidera consolidare le proprie competenze con un titolo accademico. Area delle scienze della formazione e umanistiche : percorsi come Scienze della formazione primaria e Lettere, spesso scelti da chi opera già nel mondo della scuola o dell’educazione.

: percorsi come Scienze della formazione primaria e Lettere, spesso scelti da chi opera già nel mondo della scuola o dell’educazione. Area ingegneristica e informatica : corsi rivolti a chi lavora in ambito tecnico e vuole formalizzare o aggiornare le proprie competenze digitali e ingegneristiche.

: corsi rivolti a chi lavora in ambito tecnico e vuole formalizzare o aggiornare le proprie competenze digitali e ingegneristiche. Area delle scienze motorie e sanitarie: percorsi pensati per chi opera nel settore sportivo, del benessere o dell’assistenza, con l’obiettivo di ottenere un titolo abilitante o di specializzazione.

A completare l’offerta ci sono master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, percorsi CFU per l’insegnamento e corsi executive pensati specificamente per chi ha già un’esperienza lavorativa consolidata e cerca un aggiornamento mirato. Data l’ampiezza di questa offerta, orientarsi tra le diverse opzioni non è sempre semplice: anche per questo motivo il confronto gratuito con un Polo di Orientamento può fare la differenza nella scelta finale.

Gli esami e il valore legale del titolo

Anche in un percorso interamente online, gli esami si sostengono in presenza presso le sedi e i poli didattici dislocati sul territorio, un elemento che garantisce trasparenza nella valutazione. I titoli rilasciati da UniPegaso hanno lo stesso valore legale di quelli conseguiti negli atenei tradizionali, in quanto l’università è riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR): un aspetto fondamentale per chi intende utilizzare la laurea ai fini di concorsi pubblici, avanzamenti di carriera o esercizio di professioni regolamentate.

Un percorso pensato su misura per chi lavora

Alcuni elementi rendono il modello particolarmente adatto a uno studente-lavoratore adulto:

Iscrizioni flessibili, spesso aperte durante tutto l’anno, senza dover attendere le classiche scadenze di settembre.

Piani di studio personalizzabili, con la possibilità di sostenere gli esami secondo i propri tempi, senza sessioni rigide.

Riconoscimento di crediti pregressi, utile per chi ha già frequentato l’università in passato o possiede titoli professionali da convertire in CFU, valutabile gratuitamente tramite il Polo di Orientamento.

Costi generalmente più contenuti rispetto ai percorsi tradizionali a numero chiuso o alle strutture private con didattica in presenza, anche se è sempre bene verificare nel dettaglio la retta specifica del corso scelto, anche in questo caso con il supporto di una consulenza gratuita.

Conclusioni

Tornare sui banchi (virtuali) dell’università da adulti non è più un’eccezione, ma una scelta sempre più diffusa e sostenibile grazie a modelli come quello proposto da UniPegaso. La possibilità di studiare secondo i propri tempi, mantenendo il lavoro e gli impegni personali, rimuove uno degli ostacoli più concreti che per anni ha tenuto lontani gli adulti dal completamento di un percorso di laurea.

Per chi si trova a valutare questa scelta, il consiglio è di non affrontarla da soli: il Polo di Orientamento mette a disposizione un servizio di consulenza gratuito per l’iscrizione ai corsi di laurea UniPegaso, pensato per aiutare lo studente adulto a individuare il percorso più adatto, chiarire dubbi su iscrizione, costi e riconoscimento CFU, e affrontare con maggiore serenità il ritorno allo studio.