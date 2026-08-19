Tornei sul lago e corsi per principianti: la Società Scacchistica di Varese lancia gli eventi di fine estate

Prosegue a pieno ritmo il calendario delle iniziative estive dedicate agli appassionati delle sessantaquattro caselle. La Società Scacchistica Città di Varese, storica realtà del territorio fondata nel 1919 e tra i soci storici della Federazione Scacchistica Italiana, ha confermato un ricco programma di tornei, serate promozionali e giornate di porte aperte rivolte sia agli agonisti sia a chi desidera muovere i primi passi. Dopo la grande partecipazione registrata il 1° agosto in piazza Unità d’Italia a Maccagno, le attività itineranti si spostano sui laghi e nei paesi della provincia per coinvolgere adulti, giovani e giovanissimi.

Il torneo Rapid sul lago a Maccagno

Il prossimo appuntamento in agenda è fissato per sabato 29 agosto a Maccagno con la nuova edizione del torneo “Scacchi al Lago”. L’evento, promosso in sinergia con la Pro Loco e il Comune, si svolgerà negli spazi del Museo Parisi Valle a partire dalle ore 14:30. Si tratta di una competizione Rapid sviluppata su 6 turni, con una cadenza di gioco fissata a 10 minuti più 5 secondi di incremento a mossa per ogni giocatore. Il torneo è aperto alla partecipazione di tutti e prevede la consegna di coppe per i primi tre classificati della graduatoria generale e per i migliori tre della categoria Under 14.

Scacchi in piazza alla Street & Music Fest di Binago

Le iniziative all’aperto proseguiranno nel fine settimana successivo. Sabato 5 settembre gli scacchi faranno tappa a Binago in occasione della Street & Music Fest. A partire dalle ore 19, lungo via Roma, i referenti del club allestiranno diverse postazioni di gioco mettendo a disposizione scacchiere per sfide amichevoli. L’area sarà accessibile liberamente sia ai giocatori esperti in cerca di confronti sia ai neofiti spinti dalla curiosità di mettersi alla prova per la prima volta.

Gioco libero e Open Day nella sede di via Sant’Imerio

Oltre alle trasferte sul territorio, resta attivo il punto di ritrovo fisso per gli appassionati. Ogni venerdì prosegue la consueta serata dedicata al gioco libero presso la sede sociale di via Sant’Imerio a Varese. Per chi desidera intraprendere un percorso formativo strutturato, la Società Scacchistica ha programmato tre giornate di Open Day previste per il 5, il 12 e il 19 settembre. Durante gli incontri verranno illustrati nei dettagli i nuovi corsi d’insegnamento per adulti e ragazzi progettati dal sodalizio varesino.

Per informazioni: scuola.scacchi.va@gmail.com e www.varesescacchi.it