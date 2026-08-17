Tradate, tutto esaurito per le notti delle Perseidi al Parco Pineta

Quasi 700 persone hanno partecipato alle serate di “Picnic sotto le stelle cadenti” organizzate al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Gli appuntamenti dedicati alle Perseidi hanno registrato il tutto esaurito, chiudendo con numeri molto positivi una delle iniziative estive curate dalla Cooperativa Sociale AstroNatura. Adulti e bambini hanno trascorso le serate sul prato osservando il cielo e le scie luminose delle stelle cadenti, accompagnati dalla divulgazione astronomica e dalla musica dal vivo della HarpBeat Orchestra, protagonista con le sue arpe di tutti gli appuntamenti.

Quasi 700 partecipanti per le serate dedicate alle Perseidi

Il bilancio tracciato da AstroNatura premia un format che ha unito osservazione del cielo, natura e musica. I partecipanti, sottolineano gli organizzatori, hanno raggiunto il centro con puntualità e hanno vissuto le serate nel rispetto degli spazi e dell’ambiente del Parco Pineta.

Alla riuscita degli appuntamenti ha contribuito anche il lavoro dello staff della cooperativa e del Parco, insieme ai musicisti della HarpBeat Orchestra, che hanno accompagnato le osservazioni astronomiche con le loro esibizioni.

Il ciclo dedicato alle stelle cadenti si è così chiuso con il tutto esaurito e con diverse richieste rimaste senza posto. Per chi non è riuscito a partecipare, il calendario del Centro Didattico Scientifico proseguirà tra la fine di agosto e il mese di settembre.

Il 29 agosto torna il picnic sotto le stelle

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 29 agosto con “Tanabata: la festa delle stelle”, ultimo picnic serale della stagione. La serata sarà dedicata alla leggenda orientale delle stelle innamorate e si svolgerà ancora una volta sul prato del Centro Didattico Scientifico.

Il programma continuerà poi sabato 5 e domenica 6 settembre con lo speciale “Terra di Mezzo”, dedicato al mondo di Tolkien. Sabato sera sono previsti tavoli di gioco di ruolo a tema in collaborazione con i Ruolatori Seriali, mentre domenica pomeriggio sono in programma laboratori, approfondimenti e conferenze.

Miti del bosco e attività per famiglie a settembre

Sabato 12 settembre tornerà invece “Racconti intorno al fuoco – Miti e leggende del bosco”, con una serata dedicata a storie e racconti della tradizione.

L’ultimo appuntamento indicato nel calendario è previsto per domenica 20 settembre con “Il (piccolo) bosco incantato”, pomeriggio rivolto in particolare alle famiglie, tra natura, attività pratiche, laboratori e fantasia.

Tutti gli eventi si svolgono al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di via ai Ronchi 75 a Tradate. La partecipazione è soggetta a prenotazione online e alla disponibilità dei posti. Orari, costi e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.centrodidatticoscientifico.it. Per informazioni è possibile scrivere a info@centrodidatticoscientifico.it oppure telefonare al 0331 841900, numero disponibile anche su WhatsApp.