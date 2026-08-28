Tragedia dell’alluvione in Nepal, scatta la solidarietà: Caritas Ambrosiana avvia la raccolta fondi

Proseguono tra estrema difficoltà, fango e il rischio di nuove esondazioni le operazioni di soccorso nel Nepal centro-settentrionale e nelle zone di confine con il Tibet cinese, dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto che ha travolto intere vallate e causato la perdita di moltissime vite umane. Sul posto si è subito attivata la rete di Caritas Nepal che, forte di una presenza radicata sul territorio dopo il sisma del 2015, sta coordinando la prima fase dell’emergenza insieme alle autorità locali.

La struttura d’intervento ha già allestito una prima cucina comunitaria inviando scorte alimentari per garantire pasti caldi per 15 giorni a oltre 300 famiglie rimaste senza tetto. Contestualmente l’organizzazione sta acquistando e distribuendo beni di primaria necessità come teloni per il riparo dalle piogge monsoniche, materassi, coperte, acqua potabile e kit igienico-sanitari. Nei prossimi giorni verranno inoltre attivati programmi di sostegno psicologico e sociale per minori, anziani e soggetti vulnerabili.

A sostegno delle operazioni di prima necessità e della successiva fase di ricostruzione a lungo termine, Caritas Ambrosiana ha aperto ufficialmente una raccolta fondi straordinaria.

«Confidiamo come sempre nella sensibilità e generosità dei cittadini — spiegano la direttrice Erica Tossani e don Paolo Selmi —. Assicuriamo la massima trasparenza e oculatezza nella gestione dei contributi per aiutare un territorio fortemente vulnerabile. Questa tragedia impone però anche una profonda riflessione sulle conseguenze della crisi climatica e sulla necessità di adottare uno stile di vita improntato all’ecologia integrale».

Chi desidera contribuire alle operazioni di aiuto per le popolazioni colpite può effettuare una donazione a favore della Fondazione Caritas Ambrosiana con causale “Alluvione Nepal-Tibet” tramite il sito internet dedicato (donazioni.caritasambrosiana.it), bollettino postale (c.c.p. 000013576228) o bonifico bancario (IBAN: IT82Q0503401647000000064700). Le offerte sono detraibili fiscalmente.