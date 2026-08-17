Tragedia in una residenza di vacanza a Magliaso: donna di 64 anni annega in piscina

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di lunedì 17 agosto nel Luganese. Una donna di 64 anni, cittadina svizzera domiciliata nel Canton Zurigo, ha perso la vita a causa di un annegamento avvenuto all’interno di una piscina in via Bosconi, a Magliaso, presso una struttura ricettiva di vacanza.

L’allarme è scattato poco prima delle 15 di lunedì 17 agosto. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna è stata rinvenuta priva di sensi all’interno della vasca. Alcuni presenti sono subito intervenuti per estrarla dall’acqua e iniziare le prime manovre di rianimazione nell’attesa dei soccorsi.

Sul posto sono tempestivamente giunti gli agenti della Polizia cantonale, i colleghi della Polizia Malcantone Ovest e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Il personale sanitario ha proseguito a lungo i tentativi di rianimazione, ma per la 64enne non c’è stato nulla da fare ed è stato possibile unicamente constatarne il decesso sul posto.

Spetterà ora agli accertamenti e all’inchiesta avviata dalla Polizia cantonale chiarire le esatte cause e la dinamica che hanno portato alla tragedia.