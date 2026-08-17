Tragedia nelle acque del Lago Maggiore: a Ispra vani i tentativi di soccorrere un uomo

È scattato poco dopo le 11.30 di lunedì 17 agosto l’allarme per una persona in difficoltà nelle acque del lago Maggiore a Ispra, nella zona del lungolago di via Ripa Solitaria. I soccorsi, però, si sono rivelati inutili: Giacomo Ceccone, di 67 anni, residente a Ispra è stato recuperato dall’acqua senza vita.

L’uomo si trovava con alcuni amici in riva al lago e si era immerso per una nuotata. Quando gli amici, anche loro in acqua, non lo hanno visto in superficie, hanno dato l’allarme.

In azione Guardia Costiera, vigili del fuoco ed elisoccorso

Per l’intervento sono stati allertati la Guardia Costiera, intervenita con il mezzo GC B129 del 2 Nucleo della Guardia Costiera del Lago Maggiore, i vigili del fuoco di Varese. La centrale Soreu dei Laghi ha inoltre inviato un’ambulanza e l’elisoccorso di Milano.

L’uomo è stato individuato sul fondale e riportato in superficie, dove i presenti hanno avviato le manovre rianimatorie proseguite poi dal medico, che si è calato con il verricello dall’elicottero. Il massaggio è durato per quasi 40 minuti, ma ogni tentativo è stato vano. Forse un malore gli è stato fatale. Le indagini per ricostruire la dinamica sono state affidate alla Guardia Costiera giunta sul posto.

La vittima, classe 1959, sposato, senza figli, era molto conosciuto a Ispra.