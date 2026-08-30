Traversata Arona-Angera: spettacolo nelle acque del lago Maggiore. Dominio per Chiarcos, il varesino Lazzati trionfa nella gara da 1,2 km

(foto di Roberto Gernetti) Edizione da incorniciare per la Traversata del Lago Maggiore Arona – Angera, che ha visto centinaia di nuotatori sfidarsi tra Piemonte e Lombardia.

Galleria fotografica Traversata Arona-Angera, spettacolo nelle acque del Lago Maggiore 4 di 61

Nella doppia traversata Arona-Angera-Arona (2,4 km) con 230 partecipanti, si è imposto il 34enne novarese Riccardo Chiarcos (Empoli Nuoto) in 29′ e 30″, battendo allo sprint il 17enne Edoardo Fanchi (Legnano Nuoto). Terzo Lorenzo Gianatti e quarto il varesino Fabio Soave. Chiarcos si è aggiudicato anche la classifica combinata con la Meina-Arona di sabato, precedendo Fanchi e lo stesso Soave. Tra le donne, successo di giornata per la 17enne Rachele Paielli (Arona Active), mentre la combinata femminile è andata a Deborah Persico.

Numeri record per la traversata da 1,2 km Angera-Arona con quasi 1.000 partenti: a staccare tutti è stato il 20enne varesino Marco Lazzati (Fides-Robur), arrivato al traguardo in poco più di 15 minuti. In campo femminile prima la 12enne Isabella Goi di Vigevano. Tra gli amministratori in acqua anche il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli e il consigliere d’opposizione Gianluca Ubertini.