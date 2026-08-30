Traversata Arona-Angera: spettacolo nelle acque del lago Maggiore. Dominio per Chiarcos, il varesino Lazzati trionfa nella gara da 1,2 km
Dalla vittoria assoluta di Riccardo Chiarcos al successo del varesino Marco Lazzati nella classica di 1,2 km: i risultati della gara di nuoto tra le sponde del Lago Maggiore
(foto di Roberto Gernetti) Edizione da incorniciare per la Traversata del Lago Maggiore Arona – Angera, che ha visto centinaia di nuotatori sfidarsi tra Piemonte e Lombardia.
Nella doppia traversata Arona-Angera-Arona (2,4 km) con 230 partecipanti, si è imposto il 34enne novarese Riccardo Chiarcos (Empoli Nuoto) in 29′ e 30″, battendo allo sprint il 17enne Edoardo Fanchi (Legnano Nuoto). Terzo Lorenzo Gianatti e quarto il varesino Fabio Soave. Chiarcos si è aggiudicato anche la classifica combinata con la Meina-Arona di sabato, precedendo Fanchi e lo stesso Soave. Tra le donne, successo di giornata per la 17enne Rachele Paielli (Arona Active), mentre la combinata femminile è andata a Deborah Persico.
Numeri record per la traversata da 1,2 km Angera-Arona con quasi 1.000 partenti: a staccare tutti è stato il 20enne varesino Marco Lazzati (Fides-Robur), arrivato al traguardo in poco più di 15 minuti. In campo femminile prima la 12enne Isabella Goi di Vigevano. Tra gli amministratori in acqua anche il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli e il consigliere d’opposizione Gianluca Ubertini.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Felice su Ospedale di Comunità di Somma Lombardo ai privati, Astuti (Pd): "Decisione calata dall’alto, ulteriore colpo alla sanità pubblica"
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.