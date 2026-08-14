Ferragosto a Campagnano: tre giorni di festa sul “balcone del Lago Maggiore”

Tre giorni di festa a Campagnano per il Ferragosto 2026. Da venerdì 14 a domenica 16 agosto torna la Sagra di San Rocco, manifestazione che animerà il paese con gastronomia, musica, appuntamenti religiosi, arte e momenti di divertimento per tutte le età. Un fine settimana che gli organizzatori presentano come tre giorni di festa sul “balcone del Lago Maggiore”.

Il programma prende il via venerdì 14 agosto alle 18 con l’aperitivo. Alle 19.30 aprirà la cucina, che proporrà come piatto del giorno la trippa in umido. Dalle 21 la serata proseguirà con musica e intrattenimento affidati ai Salsanueva.

La festa entrerà nel vivo sabato 15 agosto. Alle 11.15 è prevista la Santa Messa nella chiesa di San Martino, seguita alle 11.30 dall’inaugurazione di “SanRocArt”, esposizione di arte varia lungo le vie del paese. In contemporanea è previsto anche un aperitivo con gli espositori a San Sebastiano.

Nel pomeriggio, alle 16.30, spazio alla tombola, mentre alle 18 tornerà l’appuntamento con l’aperitivo. La cucina aprirà alle 19.30 e proporrà come specialità della serata spezzatino con polenta. Dalle 21 musica e dj set con Il Bombo.

Ricco di iniziative anche il programma di domenica 16 agosto. Alle 11.15 sarà celebrata la Santa Messa all’aperto al belvedere di San Rocco. Alle 14, invece, al belvedere Paolo Gatti si terrà un corso di acquerello, mentre dalle 16 sono in programma giochi tradizionali aperti a tutti.

Alle 18 nuovo aperitivo e, dalle 19.30, apertura della cucina con fritto misto di pesce come piatto del giorno. Durante la giornata sarà presente anche un’esposizione di bancarelle con vendita di prodotti tipici locali. La musica tornerà protagonista dalle 21 con DJ Andrew, mentre alle 22 è prevista l’estrazione dei numeri della sottoscrizione a premi, che chiuderà il programma della festa.

L’offerta gastronomica non si limiterà alle specialità previste nelle singole giornate. Durante tutte e tre le serate la cucina proporrà infatti anche polenta e zola, polenta e salamino, panino con salamella, pasta all’amatriciana, patatine e tomino alla piastra. La Sagra di San Rocco si conferma così uno degli appuntamenti del Ferragosto a Campagnano, con un programma che unisce la tradizione religiosa del paese alle serate gastronomiche, alla musica e alle iniziative dedicate all’arte e alla socialità.