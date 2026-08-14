Troppo caldo, cambia la sede della Messa per i Caduti senza Croce al Campo dei Fiori

Cambia la sede della tradizionale Messa in memoria dei Caduti senza Croce, in programma sabato 15 agosto al Campo dei Fiori di Varese. A causa del persistere dell’ondata di calore e delle temperature anomale, la celebrazione non si svolgerà all’altare delle Tre Croci, come inizialmente previsto, ma presso il portico dell’ex Grand Hotel.

La decisione è stata comunicata dall’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Varese, in accordo con l’Autorità ecclesiastica e tenendo conto delle raccomandazioni sociosanitarie legate alle attuali condizioni climatiche. La comunicazione è stata divulgata dal presidente Franco Montalto.

Restano invece invariati gli orari del programma. Il ritrovo è fissato alle 10.30 all’inizio della Via Sacra, mentre la Santa Messa sarà celebrata alle 11. La funzione è dedicata alla memoria dei Caduti senza Croce e dei militari caduti nelle operazioni di pace.

L’appuntamento è organizzato dalla Sezione Ana di Varese in collaborazione con il Gruppo Alpini di Varese.

La variazione riguarda dunque esclusivamente il luogo della celebrazione, spostato in uno spazio maggiormente riparato per tutelare i partecipanti dalle alte temperature.