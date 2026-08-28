Tuoni, fulmini e grandine: risveglio sotto la tempesta tra Saronno, Origgio, Uboldo e Caronno Pertusella

Un violento temporale accompagnato da grandine si è abbattuto attorno alle 4,30 di questa mattina su Saronno e sui comuni limitrofi, svegliando di soprassalto molti cittadini, soprattutto dove la grandine è caduta copiosa facendo molto rumore.

A subire i danni maggiori è stata Caronno Pertusella ma la grandine ha interessato anche Origgio, Cogliate e Uboldo. I n alcuni casi i chicchi caduti dal cielo sono stati di grandi dimensioni, e si sono registrati diversi danni in località specifiche (nella foto di Cristina Falcone alcuni chicchi raccolti a Uboldo)

Le prime segnalazioni parlano di infiltrazioni e perdite d’acqua dai tetti di alcune abitazioni, dove la forza e le dimensioni della grandine hanno danneggiato le coperture. Non sono mancati i disagi anche per diversi prorietari di auto che hanno trovato le proprie vetture con lunotti spaccati e la carrozzeria segnata dai colpi.