Turconi, Fancellu e la Polti festeggiano un agosto ricco di soddisfazioni

Nei giorni a ridosso di Ferragosto il nostro ciclismo ha mostrato buoni segnali di forma, un trend che quindi prosegue visto nche la stagione 2026 aveva già portato in dote tre vittorie tra i professionisti (due di Bagatin, una di Tommaso Bessega) e numerosi piazzamenti interessanti da parte dei giovani nati e cresciuti tra i Sette Laghi.

FANCELLU A BRACCIA ALZATE – Nelle due corse a tappe che si sono concluse ieri – domenica 16 agosto – ovvero l’Arctic Race in Norvegia e il Czech Tour in Repubblica Ceca i risultati positivi sono stati parecchi. Quello più rilevante è arrivato nell’ultima tappa ceca con la vittoria di Alessandro Fancellu: il 26enne di Binago (provincia di Como al confine con Malnate) si è imposto sul traguardo in salita di Pustevny nonostante lo “sganciamento” di un pedale a poche decine di metri dal traguardo.

Fancellu, che corre nella MBH Bank (la squadra dell’orinese Bagatin) aveva già ottenuto due secondi posti di giornata alle spalle dell’americano Andrew August ed è stato secondo anche nella classifica finale alle spalle del corridore dello stato di New York. Per lo scalatore di Binago si tratta della prima vittoria in una gara considerata al 100% professionistica anche se nel 2025 aveva ottenuto tre successi (tappa e classifica al Giro del Giappone, Milano-Rapallo) in corse semi-pro.

LA COSTANZA DI TURCONI – Sempre lo Czech Tour è stato cornice di una prova molto incoraggiante da parte di Filippo Turconi che ha concluso tutte le quattro tappe nella top ten. Il miglior risultato è stato il 4° posto nella seconda frazione, ma la grande costanza di rendimento del 20enne bustocco della Bardiani-CSF è assolutamente rilevante. Con questi piazzamenti (7°, 4°, 9°, 5°) Turconi ha ottenuto la quarta posizione finale e la seconda nella classifica dei giovani, anche qui alle spalle di August. (foto: Bardiani CSF / SprintCyclingAgency)

LA POLTI TORNA A VINCERE – Arriva invece dalla Norvegia la miglior notizia per la Polti-VisitMalta di Ivan Basso che nell’ultima settimana è stata impegnata su ben tre fronti (Arctic Race, Czech Tour e Polynormande). Nella prima frazione della gara artica infatti, il velocista veneto Giovanni Lonardi ha conquistato la vittoria con uno sprint perfetto effettuato nel traffico della retta finale. Per Lonardi (terzo classificato nella seconda tappa) è il primo successo nel 2026 dopo tanti piazzamenti, il quinto con la maglia della Eolo-Polti.

La formazione basata nel Varesotto ha ottenuto anche il secondo posto nell’ultima tappa con il giovane toscano Ludovico Crescioli, battuto solo dal vincitore dal norvegese Christophersen. Crescioli, vincitore quest’anno del Giro dell’Appennino, sembra destinato a compiere già nel 2027 il salto in una formazione World Tour seguendo le orme di altri corridori lanciati dalla Eolo/Polti come Fortunato, Albanese o Piganzoli, “scudiero” di Vingegaard al Giro e al Tour di quest’anno.