Turismo internazionale, l’Italia consolida il surplus: a maggio avanzo di 2,7 miliardi

Il turismo internazionale continua a sostenere i conti con l’estero dell’Italia. A maggio 2026 il saldo della bilancia dei pagamenti turistica è risultato positivo per 2,7 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto allo stesso mese del 2025.

È quanto emerge dall’indagine campionaria sul turismo internazionale della Banca d’Italia, una rilevazione avviata nel 1996 e diventata nel tempo una delle principali fonti statistiche per misurare i flussi e la spesa dei viaggiatori. (Foto Marco Benedetto Cerini)

QUANTO SPENDONO GLI STRANIERI IN ITALIA

Nel dettaglio, a maggio gli stranieri hanno speso in Italia 5,4 miliardi di euro, il 4,3% in più rispetto a un anno prima. Nello stesso periodo la spesa degli italiani all’estero ha raggiunto 2,7 miliardi, con una crescita più contenuta, pari al 2,2%. Il quadro resta favorevole anche ampliando l’orizzonte temporale. Nella media dei tre mesi terminanti a maggio 2026, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre quella degli italiani oltreconfine è rimasta sostanzialmente stabile.

CRESCONO I VIAGGIATORI DELLA UE

A fare la differenza è soprattutto la componente europea. Nei tre mesi considerati, la spesa in Italia dei viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione europea è cresciuta del 4,1%, contro appena lo 0,4% di quella dei visitatori extra-Ue. Una divergenza emerge anche sul fronte opposto. Gli italiani hanno aumentato del 3% la spesa per i viaggi nei Paesi Ue, mentre quella destinata alle mete extra-Ue è diminuita del 2,7%.

VIAGGI E TRASPORTI INTERNAZIONALI DI PASSEGGERI

I numeri arrivano da una rilevazione particolarmente articolata. La Banca d’Italia intervista e conta viaggiatori residenti e non residenti in transito attraverso valichi stradali e ferroviari, porti e aeroporti internazionali. Le informazioni sono integrate con dati amministrativi e, dalla fine del 2020, anche con dati di telefonia mobile. L’obiettivo principale è alimentare le voci “Viaggi” e “Trasporti internazionali di passeggeri” della bilancia dei pagamenti, ma la ricchezza delle informazioni raccolte consente anche di seguire da vicino l’evoluzione di uno dei settori cruciali dell’economia italiana.