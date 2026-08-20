Tutto pronto per Gurone in Festa: l’ occasione migliore per dire arrivederci all’estate

Anche quest’anno torniamo con un ricco programma musicale e culturale e con il gustoso menù che presenta anche qualche novità

A Malnate si alza il sipario sulla ventitreesima edizione del “Gurone in Festa”, la tradizionale manifestazione patronale organizzata dalla Parrocchia di San Lorenzo che dal 29 agosto al 6 settembre 2026 animerà la frazione. L’appuntamento, attesissimo da tutta la comunità, rappresenta l’occasione ideale per salutare l’estate e riprendere i ritmi cittadini con una settimana ricca di musica, momenti culturali, spettacoli e buona cucina per tutte le età.

L’iniziativa combina la voglia di stare insieme con un importante obiettivo di solidarietà. Il ricavato dell’intera manifestazione servirà infatti a coprire i costi sostenuti per il recente rifacimento dei campi da gioco dell’oratorio, strutture già rinnovate e restituite alla disponibilità dei ragazzi.

Un programma ricco tra musica, teatro e giochi di paese

Il calendario delle serate spazia attraverso proposte estremamente variegate pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Si parte sabato 29 agosto alle 21:30 con la musica country di “Jack & Jack”, a cui farà seguito domenica 30 agosto il suggestivo concerto a lume di candele firmato dai cori di Solevoci e diretto dal Maestro Fausto Caravati. Lunedì 31 agosto, dopo la celebrazione al cimitero in memoria dei defunti, lo spazio dell’oratorio ospiterà un torneo di burraco e sfide a calcio balilla.

Nel corso della prima settimana di settembre si alterneranno momenti di approfondimento culinario e culturale: martedì 1 settembre andrà in scena lo spettacolo teatrale e musicale “Punti Neri – La leggenda del Santo Bevitore” di Joseph Roth insieme ai giochi di paese con il lancio della balla di fieno e la sfida con la ruota del trattore. Mercoledì 2 settembre spazio alla presentazione del libro “Il Profeta” di Khalil Gibran con il Movimento terza età e all’incontro “Quel che non sai di Varese” curato da Samuele Corsalini, mentre giovedì 3 si ballerà con il liscio di Romina e venerdì 4 suonerà la “Futura Band” con il rock italiano. Nel fine settimana conclusivo arrivano la Silent Disco “Boomer VS Gen Z” nella serata di sabato 5 e una domenica 6 all’insegna di baby dance, dj set anni ’80 e il concerto della Dogana Band Pop Rock in ricordo di MR.P.

Sapori per tutti i gusti allo stand gastronomico

Accanto agli spettacoli, uno dei punti di forza della manifestazione resta l’offerta culinaria dello stand gastronomico, pronto a sfornare piatti tipici sia a pranzo (dalle 12:15) che a cena (dalle 19:15), mettendo a disposizione anche il servizio d’asporto. Ogni giorno il menù si arricchirà di specialità differenti dedicate alla tradizione locale e alle serate a tema.

Nel corso della settimana si potranno degustare trippa, pulled pork e stinco nella prima giornata, per poi passare ai pizzoccheri, alla bresaola e agli sciatt preparati con prodotti provenienti direttamente da Teglio per la giornata di domenica 30 agosto. Seguiranno la grigliata di lunedì, le pappardelle al ragù di cinghiale di martedì, i risotti nella serata di mercoledì 2 settembre e gli spaghetti ai frutti di mare del giovedì. Il secondo weekend vedrà protagoniste le specialità della serata pugliese venerdì 4 settembre, la polenta abbinata ad asino, gorgonzola o bruscitt sabato 5, e le lasagne tradizionali con il fritto misto per la chiusura di domenica 6.