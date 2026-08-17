Uil: infortuni sul lavoro, a Varese 7 morti in 6 mesi
Lombardia oltre quota 60mila denunce nel primo semestre. Nel Varesotto gli infortuni crescono del 6%, mentre le malattie professionali calano lievemente
«I dati del primo semestre 2026 sul territorio di Varese – commenta il coordinatore Uil Antonio Massafra – mostrano un aumento degli infortuni del +6,0%, con 5.355 denunce registrate. Preoccupa in particolar modo il dato relativo alle denunce mortali, che salgono a 7 casi rispetto ai 2 dello stesso periodo dell’anno precedente. Si osserva al contempo un lieve calo delle malattie professionali (-2,3%, pari a 170 denunce), ma la guardia deve rimanere altissima. Questi numeri confermano la necessità urgente di rafforzare la prevenzione, la formazione e i controlli per tutelare la vita e la salute di lavoratrici e lavoratori».
I DATI INAIL REGIONALI RIELABORATI DALLA UIL
È il quadro dei dati Inail del primo semestre 2026, rielaborati dalla Uil Lombardia. In regione le denunce di infortunio sono 60.532, il 6,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. L’aumento interessa tutte le province: in testa Pavia (+12,4%), Monza e Brianza (+10,1%) e Bergamo (+7,8%). Milano supera le 20mila denunce, circa un terzo del totale lombardo. Cresce anche il peso delle malattie professionali. Nei primi sei mesi le denunce sfiorano quota 2.900, con un aumento dell’11,8%. A incidere sono soprattutto le patologie muscolo-scheletriche, mentre i disturbi psichici e comportamentali aumentano del 73,7%.
LA SITUAZIONE A VARESE
Varese è in controtendenza, con 170 denunce e una flessione del 2,3%. Sono 75 le denunce di infortunio con esito mortale in Lombardia. Nel Varesotto il passaggio da due a sette casi in un anno riporta al centro la prevenzione. Crescono anche gli infortuni tra i lavoratori nati fuori dall’Unione europea (+10,6%). Le denunce relative agli studenti sono circa 12.600, il 24% del totale nazionale.
INTERVENIRE NEI SETTORI PIÙ ESPOSTI
Per la Uil Lombardia occorre intervenire nei settori più esposti: trasporti, logistica, manifattura, costruzioni e sanità. Il sindacato chiede più controlli, formazione accessibile e attenzione all’organizzazione del lavoro e ai carichi psicosociali. Il segretario confederale Vittorio Sarti richiama inoltre una prevenzione estesa alle filiere di appalti e subappalti. Il segretario generale Antonio Albrizio chiede un piano regionale interistituzionale, organici stabili nei servizi Psal delle Ats e nell’Ispettorato, una banca dati condivisa e trasparenza sui risultati della vigilanza. Al centro: prevenzione, salute e controlli.
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