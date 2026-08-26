Ultraleggero precipita in alta Valle Antrona: due morti

Un autogiro biposto è precipitato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto, nei pressi del lago di Campliccioli nel comune di Antrona Schieranco, provocando la morte delle due persone a bordo: un uomo di 60 anni e una donna di 63. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 lungo il lato Prato del bacino artificiale, dove il velivolo si è schiantato e ha preso fuoco a seguito dell’impatto con alcuni cavi elettrici.

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L’impatto con i cavi e l’incendio

Stando alle prime ricostruzioni, il piccolo velivolo stava sorvolando l’alta Valle Antrona, a circa 1.400 metri di quota, quando ha urtato i cavi della linea elettrica e della funivia di servizio Enel a presidio della diga. A causa dell’urto violento si è sviluppato immediatamente un incendio. Dal centro abitato di Antrona alcuni residenti hanno avvistato un’improvvisa palla di fuoco nel cielo, parzialmente coperto da una fitta coltre di nuvole al momento del dramma.

Il tempestivo intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato subito, attivando la macchina dei soccorsi in quota. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco del VCO, affiancate dall’elicottero “Drago” del reparto volo di Malpensa, mobilitato per spegnere le fiamme e supportare le operazioni di recupero. Assieme ai Vigili del Fuoco sono giunti i militari del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) di Domodossola, le squadre a terra del Soccorso Alpino e i mezzi del 118, compresa l’eliambulanza fatta decollare da Borgosesia.

Due vittime accertate e i rilievi sulle cause

Nonostante il rapido arrivo del personale sanitario, per i due occupanti dell’autogiro non c’è stato nulla da fare. Il pilota e la passeggera sono deceduti all’istante a causa del forte impatto e del successivo rogo. Le autorità competenti e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e i rilievi del caso per chiarire l’esatta provenienza del velivolo e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.