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Un 47enne cade in una zona impervia a Cuasso al Monte, interviene il Soccorso alpino

L’allarme nel tardo pomeriggio nella zona di Borgnana, nei pressi di via Cruvera. Sul posto Soccorso alpino di Varese, ambulanza e automedica. Allertati anche i carabinieri. L'uomo è stato soccorso in codice giallo

soccorso alpino

Un uomo di 47 anni è caduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 agosto in una zona impervia nei pressi di Borgnana, a Cuasso al Monte.

L’allarme è scattato intorno alle 18.15 in via Cruvera. Per raggiungere e assistere il 47enne è stato attivato il Soccorso alpino di Varese.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino di Varese, un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica, mentre sono stati allertati anche i carabinieri di Varese. L’uomo è stato soccorso in codice giallo.

(Foto di archivio)

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Pubblicato il 19 Agosto 2026
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