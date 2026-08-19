Un 47enne cade in una zona impervia a Cuasso al Monte, interviene il Soccorso alpino

Un uomo di 47 anni è caduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 agosto in una zona impervia nei pressi di Borgnana, a Cuasso al Monte.

L’allarme è scattato intorno alle 18.15 in via Cruvera. Per raggiungere e assistere il 47enne è stato attivato il Soccorso alpino di Varese.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino di Varese, un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica, mentre sono stati allertati anche i carabinieri di Varese. L’uomo è stato soccorso in codice giallo.

(Foto di archivio)