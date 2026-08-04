Un premio a chi tiene in piedi lo sport di base: la Lombardia riconosce l'”ideale sportivo”, aperte le segnalazioni

Un premio a chi tiene in piedi lo sport di base restando lontano dalle luci della ribalta. Regione Lombardia ha istituito il “Premio Ideale Sportivo”, riconoscimento annuale destinato alle associazioni e società sportive dilettantistiche e ai singoli volontari che si sono distinti nella promozione di quello che la legge regionale definisce, appunto, “ideale sportivo”: rispetto della persona e delle regole, correttezza, tolleranza e lealtà.

Il provvedimento nasce da una delibera di Giunta approvata su proposta del presidente Attilio Fontana, in attuazione della legge regionale n. 3 del 6 febbraio 2026, e trasmessa al Consiglio regionale per il parere definitivo.

Chi può essere premiato

Il riconoscimento è annuale e si rivolge a due categorie. Da un lato le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) con sede in Lombardia. Dall’altro i singoli cittadini maggiorenni residenti in Lombardia che si sono distinti per continuità e durata dell’impegno di volontariato in ambito sportivo, in particolare nella promozione della pratica sportiva tra i giovani e giovanissimi, anche in ambito scolastico, e dell’ideale sportivo in contesti difficili e disagiati.

Le candidature non sono autonome: ogni anno ciascuna Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata ed Ente di promozione sportiva riconosciuto da Coni e Cip può proporre alla Regione una società affiliata e un volontario segnalato dai propri comitati regionali. Le proposte si presentano esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi.

I tempi

A regime la scadenza è fissata a giugno di ogni anno, ma solo per il 2026 il termine è posticipato a ottobre. La consegna dei premi è prevista a dicembre, in occasione della “Giornata regionale dell’ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo”, che la legge fissa al 5 dicembre, in concomitanza con la Giornata internazionale del volontariato. A consegnarli saranno il presidente della Regione e il presidente del Consiglio regionale, o loro delegati.

La decisione finale spetta a una commissione di valutazione composta da un rappresentante della Giunta regionale, uno del Consiglio regionale, uno del Comitato regionale Coni Lombardia e uno del Comitato regionale Cip Lombardia. Saranno individuate 21 società e 21 volontari, tenendo conto dei meriti e della rappresentatività delle diverse realtà regionali. Il premio ha carattere simbolico e non prevede alcun valore economico.

Fontana ha motivato la scelta con la volontà di dare visibilità a chi opera con dedizione ma “resta lontano dai riflettori dei media”, sottolineando come sia grazie a queste persone che anche i più fragili possono entrare in una squadra e misurarsi con una disciplina sportiva.

La sottosegretaria alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha collegato il premio agli obiettivi dell’invecchiamento attivo, della formazione dei giovani e della diffusione del volontariato, richiamando un tessuto associativo lombardo composto da oltre 15mila realtà, che colloca la regione ai vertici nazionali per struttura e offerta sportiva.