Varese News

Lombardia

Un premio a chi tiene in piedi lo sport di base: la Lombardia riconosce l'”ideale sportivo”, aperte le segnalazioni

Candidature proposte da federazioni, discipline associate ed enti di promozione: per il 2026 c'è tempo fino a ottobre. In gioco anche le realtà del Varesotto

Generico 03 Aug 2026

Un premio a chi tiene in piedi lo sport di base restando lontano dalle luci della ribalta. Regione Lombardia ha istituito il “Premio Ideale Sportivo”, riconoscimento annuale destinato alle associazioni e società sportive dilettantistiche e ai singoli volontari che si sono distinti nella promozione di quello che la legge regionale definisce, appunto, “ideale sportivo”: rispetto della persona e delle regole, correttezza, tolleranza e lealtà.

Il provvedimento nasce da una delibera di Giunta approvata su proposta del presidente Attilio Fontana, in attuazione della legge regionale n. 3 del 6 febbraio 2026, e trasmessa al Consiglio regionale per il parere definitivo.

Chi può essere premiato

Il riconoscimento è annuale e si rivolge a due categorie. Da un lato le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) con sede in Lombardia. Dall’altro i singoli cittadini maggiorenni residenti in Lombardia che si sono distinti per continuità e durata dell’impegno di volontariato in ambito sportivo, in particolare nella promozione della pratica sportiva tra i giovani e giovanissimi, anche in ambito scolastico, e dell’ideale sportivo in contesti difficili e disagiati.

Le candidature non sono autonome: ogni anno ciascuna Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata ed Ente di promozione sportiva riconosciuto da Coni e Cip può proporre alla Regione una società affiliata e un volontario segnalato dai propri comitati regionali. Le proposte si presentano esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi.

I tempi

A regime la scadenza è fissata a giugno di ogni anno, ma solo per il 2026 il termine è posticipato a ottobre. La consegna dei premi è prevista a dicembre, in occasione della “Giornata regionale dell’ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo”, che la legge fissa al 5 dicembre, in concomitanza con la Giornata internazionale del volontariato. A consegnarli saranno il presidente della Regione e il presidente del Consiglio regionale, o loro delegati.

La decisione finale spetta a una commissione di valutazione composta da un rappresentante della Giunta regionale, uno del Consiglio regionale, uno del Comitato regionale Coni Lombardia e uno del Comitato regionale Cip Lombardia. Saranno individuate 21 società e 21 volontari, tenendo conto dei meriti e della rappresentatività delle diverse realtà regionali. Il premio ha carattere simbolico e non prevede alcun valore economico.

Fontana ha motivato la scelta con la volontà di dare visibilità a chi opera con dedizione ma “resta lontano dai riflettori dei media”, sottolineando come sia grazie a queste persone che anche i più fragili possono entrare in una squadra e misurarsi con una disciplina sportiva.

La sottosegretaria alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha collegato il premio agli obiettivi dell’invecchiamento attivo, della formazione dei giovani e della diffusione del volontariato, richiamando un tessuto associativo lombardo composto da oltre 15mila realtà, che colloca la regione ai vertici nazionali per struttura e offerta sportiva.

Tutti gli eventi

di agosto  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.