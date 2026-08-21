Un quaderno in più per chi non può comprarlo: la raccolta di Mamme in Cerchio di Azzate
L'associazione raccoglie materiale scolastico usato o in eccedenza da destinare alle famiglie che faticano ad affrontare la spesa per la scuola. Consegne allo Stendipanni
Un quaderno, una penna, un astuccio: piccole cose che per molte famiglie, a ridosso della riapertura delle scuole, diventano una spesa difficile da sostenere. Per questo l’associazione Mamme in Cerchio di Azzate ha lanciato una raccolta di materiale scolastico da destinare a chi non riesce ad affrontare l’acquisto in vista del nuovo anno.
Chi ha del materiale scolastico inutilizzato o in eccedenza, in buono stato, può portarlo allo Stendipanni. Per organizzare la consegna è possibile anche telefonare al numero 348 6646880.
Lo Stendipanni è il cuore dell’attività di Mamme in Cerchio: un mercatino dell’usato dove trovano spazio abiti e accessori per la prima infanzia, vestiti per bambini e adulti, giocattoli, libri, oggettistica per la casa e mobili. I volontari selezionano ed espongono il materiale, che viene ceduto in cambio di un’offerta simbolica. Il ricavato serve prima di tutto a sostenere le famiglie in difficoltà economica, e in parte a finanziare le attività dell’associazione.
Il mercatino solidale dell’associazione si trova in via Raffaello Sanzio 6 ad Azzate, ed è aperto da lunedì a sabato dalle 9:30 alle 12:00, e nei pomeriggi di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00.
Mamme in Cerchio, nata come punto di riferimento per le mamme e le famiglie del territorio, organizza incontri con specialisti, momenti di auto aiuto, occasioni di gioco e di condivisione tra genitori. Un lavoro che si muove su due piani: da una parte l’ascolto e il confronto, dall’altra il sostegno concreto a chi attraversa un momento di fatica, come dimostra ora la raccolta di materiale scolastico.
Chi vuole contribuire ha tempo nei prossimi giorni per liberare cassetti e scaffali da quaderni, penne e astucci ancora in buono stato. Un gesto semplice, che per un’altra famiglia può fare la differenza il primo giorno di scuola.
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