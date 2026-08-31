Un settembre ricco di eventi a Luino: musica, cultura, sport e il Lakes Noir Film Festival

Sarà un settembre ricco di appuntamenti a Luino, con un calendario che mette insieme musica, cultura, sport, libri, iniziative per bambini e momenti di aggregazione. Il programma diffuso dal Comune accompagna la città per quasi tutto il mese, coinvolgendo Palazzo Verbania, il Parco a Lago, la Biblioteca civica, piazza Libertà e altri spazi cittadini.

Si comincia giovedì 3 settembre alle 18.30 a Palazzo Verbania con la presentazione della “Pigiama Run”, iniziativa della Lilt Valcuvia. La corsa tornerà poi concretamente venerdì 18 settembre alle 18 sul lungolago.

Venerdì 4 settembre gli appuntamenti saranno due: alle 20.30, a Palazzo Verbania, la presentazione di “Sport senza barriere 2026”, mentre alle 21 il Parco a Lago ospiterà “Una sera d’estate a Luino”.

La musica sarà protagonista anche sabato 5 settembre, sempre alle 21 al Parco a Lago, con “Finestate. Fuori Tempo Max. Tributo agli 883”, proposto dalla Nuova Pro Loco Città di Luino con il patrocinio del Comune.

Il fine settimana successivo si aprirà venerdì 11 settembre con “Luino Beauty in Motion – Flash Mob”, dalle 18.30 tra le vie del centro e piazza Libertà. Sabato 12 e domenica 13 settembre Palazzo Verbania ospiterà invece la mostra “I frutti dell’albero d’oro”, mentre sabato sera al Parco a Lago, dalle 19, è previsto il Festival Dolce Harmonia. Alle 21, a Palazzo Verbania, spazio alla serata di tango argentino.

Domenica 13 settembre, dalle 8 alle 17, tornerà inoltre in piazza Libertà il Mercato Contadino.

Libri, bambini e iniziative contro la violenza digitale

Una parte consistente del programma è dedicata agli appuntamenti culturali. Venerdì 18 settembre è prevista la Pigiama Run sul lungolago, mentre venerdì 19 alle 21 Palazzo Verbania ospiterà la presentazione della normativa contro la violenza digitale, a cura dell’associazione Donna Sicura Odv.

Sabato 19 settembre sarà protagonista anche la Biblioteca civica. Alle 10.30 è in programma “Nati per leggere. Letture per piccolissimi”, mentre alle 17 sarà presentato il libro di Carlo Rossi “Il senso di Daria per la vita”.

Domenica 20 settembre, alle 17 a Palazzo Verbania, sarà invece presentata la canzone “Luino ti ama”.

Uno degli appuntamenti principali della parte finale del mese sarà il Lakes Noir International Film Festival, in programma da giovedì 24 a domenica 27 settembre tra Palazzo Verbania e il Teatro Sociale.

Venerdì 25 settembre alle 17 la Biblioteca civica ospiterà la presentazione del libro “A respirare il mare” di Marco Buttarelli. Il calendario si conclude sabato 26 settembre alle 10 con la lettura e laboratorio per bambini “Cosa esce da un libro?”, a cura di Enrica Ghirlanda.

Il Comune ricorda che il calendario potrebbe subire modifiche o cancellazioni da parte degli enti organizzatori. Per questo, prima di partecipare agli appuntamenti, è consigliabile verificare eventuali aggiornamenti.

Per rimanere informati sugli eventi e sulle altre comunicazioni utili della città è inoltre possibile utilizzare l’applicazione MyLuino, disponibile per dispositivi Android su Play Store e per iPhone e iPad su App Store.