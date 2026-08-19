Una camminata in ricordo di Simona, che ci ha insegnato a sorridere anche da malata

Il 6 settembre si terrà a Vedano Olona una camminata in rosa dedicata a Simona Buemi, la donna scomparsa lo scorso luglio che fra una chemioterapia e l’altra cercava di sorridere e di trasmettere gioia agli altri. Il ricavato andrà a Valbossa IN Rosa

Il modo migliore per ricordare Simona Buemi non è certamente restare fermi. E allora, con il suo nome nel cuore, ci sarà una camminata in rosa dedicata proprio a lei.

La storia di Simona, che non ha mai smesso di lottare

Domenica 6 settembre a Vedano Olona un pomeriggio di sport, solidarietà e amore racconteranno una storia importante, una di quelle di cui bisognerebbe sempre parlare: quella di una donna – moglie, madre, figlia, amica – che ha reagito alla malattia con caparbietà e amore per la vita.

Simona Buemi – scomparsa lo scorso luglio, dopo lunghe cure oncologiche – è stata un esempio di resilienza e gioia, senza sminuire mai la complessità della situazione che stava fronteggiando, ma cercando di reagire.

Lo faceva per i suoi cari, per sé stessa, ma anche per chi – conoscendo la sua storia – potesse scegliere di non soccombere alla tristezza, ma provare a reagire. Ognuno a modo suo, certo, ognuno con le proprie forze.

Lei aveva scelto di realizzare il suo progetto intrecciando braccialetti, con lo yoga della risata e con progetti solidali in cui credeva profondamente.

Tante persone che le volevano bene hanno ora scelto di unirsi e dar vita a un evento che contribuirà a progetti solidali.

I dettagli sulla Camminata in rosa

L’iniziativa è promossa dal comune di Vedano Olona insieme a Valbossa IN Rosa, realtà impegnata nella prevenzione del tumore al seno.

Nel ricordo di Simona si terrà una camminata non competitiva pensata per unire la sensibilizzazione e la voglia di stare insieme, attraverso un percorso che attraverserà le vie del paese e il verde del territorio.

La partenza è fissata alle 16.30 dal Parco Spech, mentre l’arrivo sarà al Parco Fara Forni.

L’iscrizione ha un costo di 5 euro e comprende un gadget, fino a esaurimento delle disponibilità. La partecipazione è gratuita per i bambini fino a 10 anni.

Ci si potrà iscrivere online oppure direttamente il giorno della manifestazione, a partire dalle 16, presso la sede degli Alpini al Parco Spech.

Al termine della camminata è previsto un momento di festa con uno stand gastronomico e musica dal vivo, curati dall’associazione Maccastoria. L’iniziativa vuole così trasformare il ricordo di Simona in un’occasione di partecipazione e solidarietà, nel segno della prevenzione.

Il ricavato della camminata sarà infatti interamente devoluto all’evento Valbossa IN Rosa per la prevenzione del tumore al seno.

Per informazioni è possibile contattare il vicesindaco di Vedano Olona, Fabiana Conti, al numero 320 7097390.

L’esempio di Simona guiderà ogni partecipante, passo dopo passo, e in tanti sicuramente ripenseranno al suo sorriso, presioso e unico, capace di donare tanto a chi incontrava.