Una donna di 87 anni investita in via Mauceri a Venegono Inferiore

Una donna di 87 anni è stata investita in via Mauceri a Venegono Inferiore nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 15 agosto. L’incidente stradale si è verificato attorno alle 7:18, quando la donna è stata travolta lungo la carreggiata.

(foto d’archivio)

Usciti in codice rosso, i soccorsi sanitari sono arrivati tempestivamente sul luogo dell’evento con i mezzi dell’AAT Varese e della Croce Rossa Italiana di Varese. Dopo le prime cure e le valutazioni effettuate sul posto dai soccorritori, la ferita è stata trasportata in codice giallo, parametro che indica lesioni di media gravità senza pericolo di vita all’ospedale Circolo di Varese, con l’arrivo al pronto soccorso registrato poco dopo le 8.

Per effettuare i rilievi utili a chiarire la dinamica dei fatti e per gestire la viabilità sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Saronno.