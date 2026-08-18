Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

Una giornata di Storie: a Gambarogno la 7ª giornata di lettura del Progetto Cicale

Le storie aiutano ad approfondire la complessità del vissuto e ci fanno viaggiare, sognare, sperare. Le storie fanno ridere, commuovono, fanno nascere idee nuove

Una giornata di Storie – 7ª giornata di lettura del Progetto Cicale
Incontri

22 Agosto 2026

Una giornata di lettura e discussione di testi brevi a tema Storie.

Le storie ci permettono di conoscere esperienze diverse dalle nostre, contesti e tempi lontani da quelli che viviamo nella quotidianità. Le storie aiutano ad approfondire la complessità del vissuto e ci fanno viaggiare, sognare, sperare. Le storie fanno ridere, commuovono, fanno nascere idee nuove.

Mi racconti ancora quella dell’orso?

Per tutti i dettagli: https://progettocicale.wordpress.com/2026/07/11/7a-giornata-di-lettura

Maggiori Informazioni

18 Agosto 2026

Foto

Tutti gli eventi

di agosto  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.