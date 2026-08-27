Una gita a San Domenico da Varese: sabato la Banda Osiris suona a 2000 metri

Un concerto a duemila metri, la Banda Osiris sul palco e le montagne tutt’intorno. Sabato 29 agosto il programma a San Domenico è di quelli che possono far cambiare idea a chi aveva previsto il solito weekend: si sale all’Alpe Ciamporino, si passa il pomeriggio in quota e alle 17 comincia la musica. Il concerto è gratuito e, per chi vuole restare, la serata continua al Rifugio 2000.

La parte interessante, per chi parte dal Varesotto, è che San Domenico di Varzo è a circa 130 chilometri da Varese: una distanza che permette di partire al mattino, trascorrere la giornata in montagna e decidere persino di fermarsi fino a sera.

Come trasformare un sabato in una mini vacanza

La nuova cabinovia a 8 posti porta verso l’Alpe Ciamporino e il Rifugio 2000, da dove partono passeggiate ed escursioni nelle Alpi Lepontine e verso il Parco Naturale dell’Alpe Veglia. Non occorre necessariamente organizzare un trekking impegnativo: si può scegliere un sentiero, fermarsi a mangiare qualcosa in rifugio oppure semplicemente concedersi qualche ora in quota.

Chi preferisce pedalare trova percorsi per mountain bike ed e-bike e servizi di noleggio. Per chi arriva con i bambini ci sono sentieri più semplici, il Parco Avventura nel bosco di larici e un percorso gratuito per le bici all’Alpe Ciamporino.

Poi, alle cinque del pomeriggio, la montagna cambia colonna sonora.

Sul palco dell’Alpe Ciamporino arriva la Banda Osiris, ospite di “Tones on the Stones”. Sandro Berti, Gianluigi Carlone, Roberto Carlone e Giancarlo Macrì portano in quota quel loro modo molto particolare di stare sulla scena: strumenti, teatro, parodie, musica classica presa molto sul serio e, contemporaneamente, per niente sul serio.

Il concerto è gratuito e il contesto fa una buona parte del programma: ascoltare la Banda Osiris all’aperto, in mezzo alle montagne, è qualcosa di diverso dal ritrovarla sul palco di un teatro.

Finito lo spettacolo, non c’è nemmeno bisogno di avere fretta di scendere: dalle 18.30 la serata prosegue al Rifugio 2000 con grigliata di carni ossolane, polenta, musica dal vivo e dj set. Gli impianti resteranno aperti anche la sera: è prevista una salita dalle 19 alle 20 e si potrà scendere dalle 22 fino all’una. Il biglietto di andata e ritorno costa 18 euro.

Per chi parte dalla provincia di Varese, insomma, il programma può stare tutto dentro una giornata: strada al mattino, qualche ora in montagna, concerto alle 17, cena in rifugio e discesa in serata.

Quindi cosa aspetti? Prendi gli scarponi, al resto pensa San Domenico.

San Domenico Ski

Fr. San Domenico – Varzo (VB)

T: 0324780868

@: info@san-domenico.com