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Una panchina rossa a Lozzo: la memoria si fa gesto di paese

L'associazione Amici di Lozzo celebra 28 anni di attività inaugurando un simbolo contro la violenza di genere, tra i 28 cuori per le vittime del 2026 e l'abbraccio dei residenti

Inaugurazione panchina rossa Lozzo

Oggi, venerdì 14 agosto, la frazione di Lozzo, nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, ha accolto un importante simbolo di sensibilizzazione e impegno civile con l’inaugurazione della nuova panchina rossa.

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Una panchina rossa a Lozzo: la memoria si fa gesto di paese 4 di 11
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Inaugurazione panchina rossa Lozzo
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Un momento significativo che si inserisce nel percorso dei 28 anni di attività dell’associazione Amici di Lozzo, da sempre attiva per animare e custodire la vita del borgo. Ad accompagnare la panchina sono stati appesi 28 cuori, ciascuno a testimoniare la memoria delle vittime di femminicidio del 2026.

All’evento ha partecipato l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Ivan Vargiu e dal consigliere Marco Zanini, insieme a Rosella Monti, consigliera degli Amici di Lozzo, e a diversi abitanti della piccola frazione. A rendere la cerimonia ancora più toccante è stato il gesto della giovane Benedetta, di 12 anni, che ha consegnato un braccialetto rosso a tutti i partecipanti.

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Pubblicato il 14 Agosto 2026
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