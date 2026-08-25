Una poesia dedicata a Nicolò Martinenghi: “La riva delle certezze”

La tua ostinazione è la tavola / che ti salva in ogni naufragio. / E toccare per primo quel bordo / è la riva di tutte le certezze”.

Sono alcuni dei versi di “La riva delle certezze”, la poesia che la scrittrice e poetessa Yuleisy Cruz Lezcano ha dedicato a Nicolò Martinenghi, prendendo spunto dalle riflessioni del campione azzurro dopo la conquista dell’oro. Un testo che ripercorre, attraverso le immagini dell’acqua e del nuoto, il cammino fatto di sacrifici, dubbi e determinazione che accompagna ogni grande impresa sportiva.

Riportiamo quanto ricevuto alla posta di redazione di VareseNews:

Questa poesia è dedicata a Nicolò Martinenghi e nasce dalle sue parole dopo la vittoria. Non vuole celebrare soltanto l’oro, ma raccontare ciò che c’è dietro una vittoria: i dubbi, la fatica, la paura di fermarsi e la forza di ritrovare sé stessi. Attraverso le metafore dell’acqua, del naufragio, della corda e della riva, la poesia racconta il suo percorso interiore: l’ostinazione che diventa salvagente e la bracciata dopo bracciata che conduce alla gioia. L’oro, così, non è soltanto una medaglia, ma il simbolo di una forza ritrovata e della scelta di continuare a nuotare.

La riva delle certezze

Tu, prima dell’oro,

avevi già sentito

oltre al podio, l’inno

che pesca

nel silenzio della piscina.

Avevi ascoltato,

da dentro

quella domanda che pesa

più dell’acqua:

“ne vale ancora la pena?”

La vita, però, ti ha lanciato una corda,

un salvagente nel cuore del naufragio,

e tu l’hai afferrata con l’ostinazione

di chi non sa ancora di essere salvo.

Ti sei mangiato l’emozione sgualcita,

l’hai mandata giù come una fiamma,

poi, bracciata dopo bracciata,

hai divorato lo squalo dell’apprensione.

Dal fondo soffocato delle acque

il tuo sforzo ha trovato respiro,

e hai cominciato a nuotare

la gioia intera,

quella che salta gli ostacoli.

I pesci sonnambuli delle tue gambe

hanno attraversato la notte,

lasciando sul gradino più alto

le ombre di tutti gli altri.

E allora hai detto:

“Quando arrivano questi risultati

hai una forza in più dentro”,

come se l’oro non fosse sul collo

ma in un punto segreto dell’anima.

“Il nuoto mi ha regalato tante emozioni

e finché rimarrà questo,

sarò un eterno bambino”.

“Del nuoto non capisco ancora niente”,

hai detto quasi sorridendo,

ma hai imparato ad accogliere

la sofferenza, a farne corrente,

a trasformarla in strada.

E poi hai affermato

“Siamo una bella squadra”

ed è tutta in questo commento

la carta vincente.

Nessuna riva si raggiunge

senza mani

che ti tengano a galla.

La tua ostinazione è la tavola

che ti salva in ogni naufragio.

E toccare per primo quel bordo

è la riva di tutte le certezze

che si svegliano

con una medaglia inaspettata.

Yuleisy Cruz Lezcano