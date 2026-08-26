Una serata di cori per il 50esimo anniversario del gruppo Alpini di Origgio
Sabato 5 settembre nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata il concerto con il Coro “Amici della Montagna” e il Coro Brigata Alpina Tridentina. Ingresso liber
Una serata di musica e memoria per celebrare i 50 anni dalla fondazione del gruppo Alpini di Origgio.
Sabato 5 settembre, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata, è in programma un concerto che vedrà protagonisti i canti alpini più belli.
L’appuntamento è fissato alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di piazza Immacolata.
Ad aprire la serata sarà il Coro “Amici della Montagna” di Origgio. A seguire si esibirà il Coro Brigata Alpina Tridentina, formazione legata alla tradizione musicale alpina.
La serata è ad ingresso libero e gratuito e gode del patrocinio del Comune di Origgio.
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