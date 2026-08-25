“Uniamo i pedali contro le leucemie, linfomi e mieloma”: a Lonate Ceppino sport e solidarietà

Domenica 30 agosto 2026 le strade del Varesotto torneranno ad animarsi con la settima edizione di “Uniamo i pedali contro le leucemie, linfomi e mieloma”, la manifestazione ciclistica benefica organizzata da ASD Compact Team con il patrocinio di Lonate Ceppino.

L’evento, che negli anni è diventato un appuntamento atteso dagli appassionati delle due ruote, unisce sport, passione e solidarietà con un obiettivo importante: sostenere la ricerca e l’assistenza ai pazienti ematologici. L’intero ricavato della giornata sarà infatti devoluto ad AIL Varese Como ODV, associazione impegnata nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.

Lo slogan della manifestazione, “Nessuna salita è impossibile”, racchiude lo spirito dell’iniziativa: affrontare insieme le sfide, nello sport come nella vita, pedalando per una buona causa.

Tre percorsi per ogni tipo di ciclista

I partecipanti potranno scegliere tra tre differenti itinerari, pensati per adattarsi a livelli di preparazione ed esperienze diverse.

La sfida più impegnativa sarà la Randonnée da 200 chilometri, valida come Brevetto ARI e inserita nel Campionato Italiano. La partenza “alla francese” è prevista tra le 7.30 e le 8.30, con punti di controllo e ristoro presidiati lungo il percorso.

Per chi desidera una distanza intermedia sarà disponibile il percorso da 100 chilometri, con partenza dalle 8.30 alle 9.15.

Completano il programma i 55 chilometri del circuito C.A.N.T.O./Gravel, dedicati agli amanti dei tracciati misti, con partenza tra le 8.30 e le 9.00.

Ritrovo e iscrizioni

Il ritrovo è fissato dalle ore 7 presso l’Oratorio di Lonate Ceppino, sede delle iscrizioni e delle operazioni preliminari.

La quota di partecipazione è di 20 euro. Sarà possibile iscriversi online attraverso il sito di Audax Italia oppure direttamente la mattina dell’evento.

Raviolo party finale

Gli organizzatori hanno predisposto diversi servizi per garantire una giornata all’insegna del comfort e della convivialità. Saranno disponibili parcheggi per auto e biciclette custoditi, servizi igienici e un centro massaggi dedicato agli atleti.

I partecipanti riceveranno inoltre un gadget ufficiale AIL Varese, fino a esaurimento scorte. Prevista anche una premiazione speciale per i tre gruppi più numerosi.

Al termine delle fatiche in sella, tutti potranno ritrovarsi per il tradizionale momento conviviale con ristoro finale e “Raviolo Party”, occasione per condividere l’esperienza vissuta e celebrare insieme il valore della solidarietà.