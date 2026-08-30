Uomo di 40 anni ucciso a Castellanza: il suo corpo trovato in un parcheggio
L’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco, sul posto indagano le forze dell'ordine
Un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita nella serata di sabato 29 agosto a Castellanza. L’allarme è scattato intorno alle 22.28 in via Piemonte, all’altezza del civico 41. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un omicidio: l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco.
Le circostanze dell’accaduto non sono al momento note. Sul posto sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e la centrale Soreu dei Laghi.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto.
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