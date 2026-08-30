Uomo trovato morto a Castellanza, Castiglioni: “Il Parco Alto Milanese è estraneo ai fatti ed è un luogo sicuro”
Il presidente del Consorzio interviene dopo il ritrovamento del 41enne in via Piemonte: "Il parcheggio non appartiene alle aree di nostra competenza. Respingiamo le ricostruzioni che collegano l'episodio alla sicurezza del Parco"
In serata è intervenuto anche il presidente del Consorzio Parco Alto Milanese, Flavio Castiglioni, in merito al ritrovamento di un uomo di 41 anni trovato senza vita nella tarda serata di sabato 29 agosto a Castellanza. Un tragico fatto accaduto intorno alle 22.28 in via Piemonte, in via Piemonte nel posteggio di una struttura medica proprio vicino al PAM. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche quella dell’omicidio, ma al momento non viene esclusa alcuna pista. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per il successivo esame autoptico, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Vista la situazione Castiglioni ha voluto esprimere preoccupazione per quanto accaduto: «In merito al tragico ritrovamento del corpo di un uomo avvenuto nella serata di ieri nel parcheggio di via Piemonte a Castellanza, desidero esprimere, a nome di tutta l’Amministrazione del Parco, la preoccupazione per questi atti violenti nei quali vite umane vengono spezzate. Al contempo, ritengo doveroso intervenire tempestivamente per fare assoluta chiarezza e respingere con fermezza alcune infondate ricostruzioni e speculazioni emerse nelle ultime ore, che tentano di collegare questo drammatico episodio alla vita e alla sicurezza del nostro Parco».
Il presidente sottolinea innanzitutto l’estraneità territoriale del Parco rispetto al luogo del ritrovamento: «Il gravissimo reato è consumato all’esterno del perimetro protetto. Il parcheggio della clinica non appartiene alle aree di nostra competenza». Castiglioni respinge inoltre le voci relative alla presenza di attività di spaccio all’interno dell’area verde: «Respingiamo con forza le voci che descrivono il Parco Alto Milanese come un’area di spaccio di stupefacenti. Questa narrazione non corrisponde alla realtà della nostra riserva naturale. Il Parco è quotidianamente monitorato dalle forze dell’ordine e dalla Protezione Civile. È un luogo sicuro, vissuto da famiglie, sportivi e cittadini». Infine, Castiglioni ribadisce la piena collaborazione con gli investigatori: «Confidiamo pienamente nel lavoro dei Carabinieri per fare luce sulle dinamiche dell’accaduto. L’Amministrazione è a completa disposizione per qualsiasi supporto. Il Parco Alto Milanese – conclude – rimane un patrimonio naturale sicuro, protetto e costantemente valorizzato a beneficio di tutta la comunità. Non permetteremo che episodi estranei ne compromettano l’immagine e la serenità».
Uomo di 41 anni trovato morto in un parcheggio di Castellanza, nessuna ipotesi esclusa
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